對流發展旺盛 17縣市大雨特報 新北坪林大雷雨國家級警報響

依然是西南季風影響的天氣型態。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，台灣東南方的太平洋高壓單體不強，但是持續時間很久，台灣位於它的西北側，所以不斷地把西南季風引到台灣附近來。

2026-07-18 11:48