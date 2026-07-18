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對流發展旺盛 17縣市大雨特報 新北坪林大雷雨國家級警報響
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天台中以南、南投、宜蘭、花蓮、澎湖地區及北部、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區應慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區應慎防積水。
大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣山區、澎湖縣。影響時間至明天。
有短延時強降雨發生，中央氣象署發布新北市坪林區大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時47分；並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低能見度、雷擊。
此外，新北市坪林區山區暴雨通報，氣象署針對新北市逮魚堀溪發布災防告警，持續時間至下午3時47分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
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