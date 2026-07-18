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宜蘭縣大同鄉「山區暴雨」國家級警報響 大雷雨炸4縣市可能出現冰雹
中央氣象署發布新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時27分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低能見度、雷擊。
大雷雨即時訊息示警區域：宜蘭縣礁溪鄉、員山鄉、大同鄉，新北市烏來區，桃園市復興區，新竹縣尖石鄉。
氣象署說，旺盛的對流常伴隨雷電、劇烈降雨與強陣風，甚至可能出現冰雹，並使能見度變差，威脅戶外活動，影響行車與航行安全。若發生在溪流或河川上游，容易造成下游溪水暴漲；排水不良地區則可能出現淹水或積水；山區需注意坍方、落石及土石流；海面則要留意瞬間大浪與風向驟變。
山區暴雨通報，氣象署針對宜蘭縣梵梵溪（芃芃野溪溫泉）發布災防告警，持續時間至下午3時27分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。警戒區域：宜蘭縣大同鄉。
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