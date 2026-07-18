又見醫療暴力！男子癲癇發作、竟連2次攻擊護理師肚子害瘀青

又見醫療暴力，網友在Threads發文指出，一位常出沒新北林口、桃園地區的男子，因為癲癇發作送醫，沒想到，值班醫師、護理師評估可出院時，該男子口出三字經、威脅醫護人員，甚至對女護理師拳打腳踢，連兩次攻擊肚子，造成她瘀青，該名護理師發文提醒同為醫療人員的大家小心，如果遇到真的優先保護自己。

網友Irene.11.05表示，7月16日晚上，急診室接了一個癲癇發作的年輕男性，目測體重約莫8、90公斤，後來才知道他是林口、桃園地區有名的通哥。癲癇發作時，現場醫護人員盡速處理，但打針時患者已經很不配合，各種言語三字經辱罵、尖叫大叫、恐嚇威脅，給了癲癇處置後便協助病人躺床休息。

網友Irene.11.05表示，當天下午經醫療端評估，這位病人病況穩定可以出院，自己與當班醫師前往病人床邊喚醒病人，不料病人一個不開心，開始三字經瘋狂輸出，醫師好心禮導，還被病人抓手，同時跟病人解釋爸爸已在外等候，可以出院返家。

沒想到，病人不但不買單，還用手甩力打了自己肚子一下，還罵：「你們是在吵什麼吵？幹你娘！滾！不要用喔！」當下自己被打肚子已提高警覺，與醫師一同遠離病人，不料下一秒， 原本睡回去的病人，突然爬起來用腳狠狠地往右側肋骨、胸腹踹踢，當下毫無預警，無法用言語形容當下的疼痛與驚嚇。

網友Irene.11.05表示，當時醫院立即啟動白色二號醫療暴力，急診同仁、警方、社工、警衛進入急救室協助。他的父親也被帶進來，還表示：「你們幹什麼？！不要欺負我兒子喔！」，可以理解照顧精神個案的心累家庭，但醫護人員也同為是自己家人的寶貝，不是活該被攻擊的出氣包，呼籲同為醫療人員的大家小心，如果遇到此人真的優先保護自己。

桃園消防局表示，這位民眾的確有多次叫救護車紀錄，但消防局無法從各式的報案紀錄中統計，是否為「某人」叫救護車，故無法統計精確報案次數。針對頻繁報案的特殊個案，如該名個案有同住家屬的話，會同步跟家屬確認。如無同住家屬，接獲報案會直接派員前往協助。

消防局統計，2025年無效來電量為14萬8660通，其中以「無聲或已掛斷」佔51.96％為最多。針對無效電話均進行查處列管，合計查處及回撥275門門號，另謊報火警案，於2024年裁罰2件，各罰1萬元。