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竹市明好企業社「農耕牌炊粉」多批次驗出甲醛 衛生局開罰、下架停產

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
市府抽驗其他不同批號共6件炊粉產品，檢驗結果均驗出甲醛，衛生局已責令業者全面回收違規產品。圖／新竹市府提供
市府抽驗其他不同批號共6件炊粉產品，檢驗結果均驗出甲醛，衛生局已責令業者全面回收違規產品。圖／新竹市府提供

新竹衛生局5月底接獲台南市衛生局通報，新竹市明好企業社生產的「農耕牌濁水炊粉」檢出依法不得添加的甲醛，隨即會同食藥署前往稽查，雖未查獲違法添加物，但抽驗其他不同批號共6件炊粉產品，檢驗結果均驗出甲醛。衛生局已責令業者全面回收違規產品、限期改善製程及原料品管，提供退換貨管道，並依違反「食品安全衛生管理法」裁罰。

市府表示，針對業者販售及製造不合格的產品，已命令業者全面停產同類產品，並限期改善製程與原料品管機制，對業者違反「食品安全衛生管理法」第15條製造含有害物質食品的行為，將依法裁罰6萬元以上至2億元以下罰鍰。

衛生局說明，本次下架回收商品共計4品項共7批次，廠商計生產4740包（盒），共計下架回收867包（盒），品項及有效日期說明如下：「農耕牌濁水炊粉（有效日期：2028年1月5日）」、「農耕牌濁水炊粉（有效日期：2029年2月1日）」、「風城香菇油蔥炊粉（有效日期：2027年5月25日及2027年3月15日）」、「農耕牌新竹炊粉200g（有效日期：2029年4月1日及2029年5月5日）及「新竹炊粉（有效日期：2029年4月1日）」，民眾如有購買到問題產品可洽明好企業有限公司消費者退貨專線03-5221845進行退貨。

衛生局提醒，正常的純米米粉或炊粉，顏色應呈現自然的微黃色或暗乳白色。如果外觀雪白、亮麗、甚至帶有透明感，就要警惕可能添加了漂白劑。

由於甲醛具有極高的水溶性與揮發性，民眾若買回家後，擔心有甲醛疑慮，或有化學殘留，可先泡水，下鍋前先用清水浸泡至少15至30分鐘，並將浸泡的水倒掉不要使用；或透過水煮來去除甲醛，汆燙或烹煮米粉時，將鍋蓋打開，這樣可以讓殘留的微量甲醛隨著水蒸氣一起揮發到空氣中，大幅降低隨口吃下肚的風險。

市府強調，米粉（炊粉）是新竹市最具代表性的在地名產。衛生局將持續透過專案列管、加強稽查與嚴格檢驗，全面為食安把關；同時呼籲食品業者應依法落實自主管理與原料控管，切勿心存僥倖，共同守護新竹傳統產業的良好聲譽。

新竹市衛生局5月底接獲台南市衛生局通報，新竹市明好企業社生產的「農耕牌濁水炊粉」檢出依法不得添加的甲醛，隨即會同食藥署前往稽查。圖／新竹市府提供
新竹市衛生局5月底接獲台南市衛生局通報，新竹市明好企業社生產的「農耕牌濁水炊粉」檢出依法不得添加的甲醛，隨即會同食藥署前往稽查。圖／新竹市府提供

衛生局 甲醛 新竹

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