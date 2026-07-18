大雷雨開轟高雄屏東持續1小時 慎防較強陣風、閃電落雷

今天受西南風影響，西南部沿海地區全天都有陣雨，偶有比較大的雨勢。天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，各地山區尤其是中北部山區，午後也有明顯雷陣雨發生機會，前往山區溪邊注意安全。氣溫方面，各地白天高溫35至36度，防曬、多補充水分。

2026-07-18 09:09