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大雷雨開轟高雄屏東持續1小時 慎防較強陣風、閃電落雷
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續至下午1時3分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊。
大雷雨即時訊息示警區域：高雄市大樹區，屏東縣屏東市、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、內埔鄉。
中央氣象署發布大雨特報。嘉義以南、南投地區及西半部、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區應慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區應慎防積水。
大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區。影響時間到今天晚上。
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