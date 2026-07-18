萬里溪堰塞湖溢流又延後！他們10天沒回家「凍袂條」 中央做了這決定

花蓮萬里溪堰塞湖昨天到達警戒水位但未溢流，最新監測顯示，水位距壩頂1.1公尺，蓄滿時間點延到20日凌晨零時。因紅色警戒持續，下游213名保全戶好幾天回不了家，部分在收容處所住10天，已經「凍袂條」，中央災害應變中心同意讓保全戶回家3小時處理家務，中午前回到收容所。

林業及自然保育署花蓮分署長黃群策說，今早5時30分派無人機空拍，監測堰塞湖蓄水量近520萬噸，水位高程1086.4公尺，距壩頂1087.5公尺還有1.1公尺。滲流量變大但沒有內部破壞跡象，因降雨量少，水位到達壩頂時間比原估算延4小時，預計20日凌晨零時蓄滿。

黃群策說，堰塞湖隨時可能溢流，今早由萬榮工作站主任陳靜儀到萬榮及鳳林共兩處收容處所，向收容的保全戶說明狀況，請他們安心。

萬榮鄉長梁光明向中央災害應變中心指揮官季連成報備，紅色警戒後部分保全戶已收容好幾天，山上養的狗、鴨、貓都沒得吃，已同意今天讓他們回家3小時處理雜務，中午12時回到收容所。

季連成說，人要吃東西，動物也要吃東西，不能不管牠們，只要注意安全就沒問題。他提醒，隨著蓄滿時間延後，紅色警戒可能再向後延，請鳳林、萬榮兩鄉鎮公所特別注意抒緩保全戶情緒，在保障安全前提下，盡可能給予更多自由活動空間與時間，民眾心情也會好一點。

台鐵昨天上午因應可能溢流，宣布下午3時停駛，讓旅客措手不及交通大亂，季連成對此頗有微詞，今天再度叮嚀，鐵公路通行要非常慎重討論，務必要經過中央災害應變中心決策，絕不能由當事單位自行處理，要求台鐵不要隨便停駛。

花蓮萬里溪堰塞湖目前水位距壩頂約1.1公尺。圖／林保署花蓮分署提供

林保署花蓮分署萬榮工作站主任陳靜儀，今天到收容處所說明萬里溪堰塞湖現況，讓保全戶放心。圖／林保署花蓮分署提供