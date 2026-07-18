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雲嘉以南熱對流雷雨原因曝 「颱風窩」下周建立 不排除擾動接連發生

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
依然是西南季風影響的天氣型態。台灣東南方的太平洋高壓單體不強，但是持續時間很久，台灣位於它的西北側，所以不斷地把西南季風引到台灣附近來。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
依然是西南季風影響的天氣型態。台灣東南方的太平洋高壓單體不強，但是持續時間很久，台灣位於它的西北側，所以不斷地把西南季風引到台灣附近來。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

依然是西南季風影響的天氣型態。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，台灣東南方的太平洋高壓單體不強，但是持續時間很久，台灣位於它的西北側，所以不斷地把西南季風引到台灣附近來。

吳聖宇說，每當有雲層湧入，就會為迎風面雲嘉以南地區帶來一波降雨。進入陸地後，如果是白天，就會配合陸地的熱力作用繼續演變成下游中北部地區（主要是山區）的熱對流雷雨。如果是夜間，要看是不是有陸風與之交會幅合，或是陸地的摩擦減速輻合作業，讓雲層再發展延續降雨的情況。

台灣東南方的太平洋高壓，單體可以持續這麼久，吳聖宇表示，可能跟日本以東往南延伸的西風深槽有關，深槽往南後衍伸成大範圍的正渦度低壓區，短時間內沒有消失，更東邊的太平洋高壓主體區域也沒有動靜，於是就演變成這樣自西向東高低壓交錯的氣壓場跟高度場排列，而且相當穩定，於是西南季風就持續影響台灣相當長的一段時間。

吳聖宇表示，這樣的環境，根據目前預報，可能還是要維持到下周三左右。之後隨著日本以南由西風深槽演變成的大範圍低壓區消失，太平洋高壓主體西伸跟台灣東南的高壓單體合併，並且向西延伸，台灣附近大環境風向就會在下周四、下周五轉變為東南風甚至偏東風，屆時這種西南季風天氣型態會結束，轉變為高壓外圍的夏季型天氣，降雨減少，天氣相對較為穩定。

關於颱風消息，吳聖宇表示，與此同時，目前在關島以南的大範圍低壓區，也可能隨著高壓西伸，而逐漸往西移動，並且在高壓回歸到北邊之後，跟南海的西南季風逐漸連接，而重新建立季風低壓槽。因此下周後半季風低壓槽東端、菲律賓以東海域就容易有熱帶擾動發展的機會，並且往菲律賓一帶移動，下周末可能經過台灣以南、菲律賓呂宋島一帶後繼續往南海發展。

他說，季風低壓槽建立後，可能不會只有一個擾動發展，再下1周菲律賓以東可能還會有其他擾動接連發生。 不過，目前的預報大概都只能看出一個趨勢，後續的實際變化還要再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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