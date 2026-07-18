首訪台愛上牛肉麵 全球首位亞裔聾人女飛行員談追夢心法

「我一直想來台灣，這次終於實現了。」全球首位亞裔聾人女飛行員徐志敏（Sheila Xu）近日受國家太空中心邀請首度來台，接受《聯合報》專訪時分享，她早已把珍珠奶茶、芒果冰列入必吃清單，抵台後品嚐到新竹牛肉麵、新鮮餛飩，以及台灣人的友善親切，讓她留下深刻印象。

徐志敏長年居住在美國及歐洲，平時較少有機會吃到道地亞洲料理，笑稱自己有「亞洲胃」的她強調很需要美味的亞洲食物。因此訪台，不只是工作行程，對她來說也是期待已久的文化體驗。徐表示，雖然抵台時正值巴威颱風過後，天氣悶熱、濕度偏高，但仍計畫利用停留期間到台北、新竹四處走走，希望有機會品嚐更多台灣在地美食。

徐志敏此行除了會在國家太空中心內部營隊內演講外，也受到台北市政府教育局、財團法人婦女權益促進發展基金會等單位邀請分享個人經驗與倡議話題。談到一路走來的飛行歷程，她認為，比起飛行技術本身，各國制度差異才是許多身心障礙者最大的挑戰。

她表示，目前各國對失聰人士能否成為飛行員的規定並不相同，有些國家仍設有相當嚴格的限制，即使個人具備能力，也可能因制度而被拒於門外。她自己能取得美國運動飛行員執照（Sport Pilot License），正是因為美國提供較具彈性的制度與訓練環境，讓更多身心障礙者有機會接觸飛行。

不過，她也提醒，赴美學飛並非沒有門檻。徐志敏說，除了必須具備足夠的英語能力才能通過飛行訓練及各項測驗外，經濟能力也是一大挑戰，以私人飛行執照（Private Pilot License，PPL）為例，學費平均約需1萬美元，若再加上住宿、生活費及交通支出，對許多人而言都是一筆不小的負擔。

她分享，自己曾遇過來自其他國家的聽障人士，因本國法規不允許失聰者成為飛行員，只能選擇前往美國受訓，努力完成飛行夢想，雖然辛苦，但「不要因為今天做不到，就認為一輩子都做不到。」徐志敏強調，要盡其所能，並考慮達成夢想需要獲得哪種類型的資金？同時也要與你國家的人脈建立聯繫，因為也許你必須倡導你的政府改變政策。

她認為，許多現在看似無法突破的限制，未來都有可能被重新定義，因為制度會改變、科技也會進步，但努力達成夢想的過程中，不要試圖獨自完成，「試著尋找其他人來支持你，然後你們可以一起組成團體或組織，與你的政府溝通並改變政策」。