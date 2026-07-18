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南部今雷雨突襲！午後大台北慎防大雨 下周有熱帶擾動發展趨勢

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天環境吹西南風，南部地區不定時有陣雨或雷雨，且有大雨發生的機率。聯合報系資料照
今天環境吹西南風，南部地區不定時有陣雨或雷雨，且有大雨發生的機率。聯合報系資料照

今天環境吹西南風，南部地區不定時有陣雨或雷雨，且有大雨發生的機率。中央氣象署表示，中部地區清晨至上午亦有零星陣雨機率，其他地區為多雲到晴，午後大台北地區及各山區有局部短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，局部並有大雨發生的機率，下午外出注意天氣變化並攜帶雨具備用。

氣溫方面，各地高溫炎熱，白天普遍來到32至35度，且大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷可能來到36度以上，近中午前後紫外線偏強，可達過量或危險等級，外出做好防曬並多補充水分。澎湖多雲短暫陣雨或雷雨，28至31度；金門晴時多雲，27至32度；馬祖晴時多雲，27至31度。

西南風偏強，台南以北、恆春半島及蘭嶼、綠島、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動多加留意。

明天至下周一西南風影響，迎風面南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，清晨至上午中部地區亦有零星短暫陣雨，午後大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，北部、宜蘭地區及其他山區並有局部大雨發生的機率。

下周二至下周五環境逐漸轉偏南風，迎風面降雨逐漸減少，午後中部以北、宜蘭地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中部以北及宜花山區並有局部大雨發生的機率；下周二清晨至上午南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨。

下周六至27日環境為偏東風至東南風，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署說，預估下周關島至菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的趨勢，其強度發展及路徑仍有較大不確定性，注意氣象署最新資訊。

今天的天氣預報。圖／中央氣象署提供
今天的天氣預報。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

雷雨 花東縱谷 澎湖

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