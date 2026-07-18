從飛行員到太空倡議者 徐志敏：每個人都該有探索太空的機會

全球首位亞裔聾人女飛行員徐志敏（Sheila Xu）不只挑戰飛行，也將目光投向太空。身為太空無障礙倡議者的她接受《聯合報》專訪時表示，自己一路從麻省理工學院（MIT）學習科學、到哈佛大學與華頓商學院研究政策與商業，並非只是為了取得學位，而是希望建立跨領域能力，推動身心障礙者參與航空、太空產業，讓未來的太空探索不再只是少數人的權利，而是更多人都能參與的新世界。

徐志敏在MIT主修地球、大氣與行星學（Earth, Atmospheric and Planetary Sciences），這是她第一次正式接觸太空科學，然而，投入科技領域多年後，她逐漸發現，許多影響社會的重要決策，並非由工程師單獨完成。取得大學學位10年後，她同時前往哈佛及賓州大學華頓商學院進修，希望理解公共政策、商業管理及領導決策，學習如何與政府、企業及不同領域的人溝通。

「我從小就注意到，像我這樣的人或我社群裡的人，在決策桌上沒有發言權。別人為我們做決定，但我厭倦了這種狀況。我想，如果我了解政策及其運作方式，了解人們如何看待特定的政策議題，並對商業有相同概念，我就可以用他們的語言溝通，知道如何與他們協商、說服他們。」徐志敏堅定地說。

回頭看這些過往，她認為沒有任何一段教育被浪費，現在她也把這些知識都帶進目前的太空領域工作中，致力推動太空可近性（Space Accessibility），希望未來太空探索能納入更多不同背景的人，而非只侷限於傳統太空人。

徐志敏說，許多人認為身心障礙者是太空探索的限制，但她反而認為，心障礙者可能正是解決問題的重要角色，因為太空環境本身就可能造成肌肉流失、骨質變化或視力改變，甚至讓原本健康的人產生暫時或永久性的身體功能限制，而長期使用輪椅的人，對於如何在狹小空間中移動、重新設計生活方式，有著豐富經驗。如果未來太空人在任務中腿部受傷，這些經驗反而可能比一般人更具參考價值。

此外，她也認為推動太空無障礙的倡議是具備經濟價值的。徐志敏分享，現在愈來愈多私人企業推廣讓民眾去太空旅行，但大多數人並不像專業的太空人有理想的身體條件，也因此更需要開放太空的良善管道，讓一般民眾得以接受好的、完善訓練，安全地上太空並返回地球。

她表示，航空業就是最好的例子，早期搭飛機曾是少數人的特權，如今早已成為日常交通工具；她相信，太空產業未來也會走向相同的發展軌跡。徐志敏堅信，無論你的身分、身體條件、聽力或視力如何，都應該有機會探索太空。