馬英九家人聲請輔助宣告引關注 醫揭14項可改變因子失智可預防

前總統馬英九因家人向法院聲請「輔助宣告」，引發社會關注失智症照護、法律保障及高齡者自主權議題。隨著台灣邁入超高齡社會，失智症患者持續增加，如何及早預防、延緩退化，已成為醫界與民眾共同關心的重要課題。

嘉義市神經內科醫師宋思權臉書分享，預防失智症不只是避免大腦退化，而是在一生中持續累積「認知儲備（Cognitive Reserve）」，提升大腦韌性，即使未來出現病理變化，也有機會維持正常的認知功能更長時間。

宋思權引用國際知名的「修女研究（Nun Study）」指出，這項1986年由美國流行病學家David Snowdon發起的長期研究，共追蹤678名75歲以上天主教修女。由於修女生活規律、教育背景相近、不抽菸、少飲酒，且居住環境一致，因此成為研究老化與失智症的重要對象。

研究團隊長年觀察修女們的認知能力、語言表現、生活習慣、情緒社交及身體健康，並於過世後進行腦部解剖。結果發現，部分修女生前思考能力與記憶力依然正常，但腦部已出現嚴重阿茲海默症病理變化，包括大量類澱粉蛋白沉積及Tau蛋白糾結。

這項研究顛覆醫學界過去認知，也催生「認知儲備」理論。宋思權表示，持續閱讀、終身學習、規律運動、維持社交互動、保持情感連結及人生目標，都有助於提升大腦韌性，即使腦部已有病變，也可能延緩失智症狀出現。

此外，國際權威醫學期刊「The Lancet」2024年更新的失智症預防報告也指出，約45%的失智症病例與可改善的危險因子有關，意味著接近一半病例有機會透過積極介入降低風險。目前醫界整理出14項可改變的危險因子，包括教育程度不足、聽力障礙、高血壓、高密度低密度膽固醇（LDL）過高、糖尿病、肥胖、吸菸、過量飲酒、憂鬱症、缺乏運動、社交孤立、空氣汙染、頭部外傷，以及未妥善矯正的視力障礙。

宋思權強調，這14項因素大多可透過生活型態調整、疾病控制及定期健康檢查改善，因此失智症並非老化必然結果，更不是無法預防，愈早從中年甚至青年時期開始建立健康生活習慣，效果愈好。他也提到，近年神經醫學最大的突破之一，是阿茲海默症血液生物標記「p-tau217」。研究顯示，這項血液檢測有機會在臨床症狀出現前20多年，就偵測出與阿茲海默症相關的腦部病理變化，讓失智症醫療逐步從「發病後治療」走向「發病前預防」。

宋思權表示，未來若能透過早期檢測掌握個人風險，再配合改善可控制的危險因子，將有機會延後失智症發生時間、減輕症狀，甚至讓部分高風險族群終其一生都不發病。他提醒，預防失智是一場長期累積過程，除了控制三高、規律運動與均衡飲食，更應保持閱讀、持續學習、培養興趣、維持社交互動及正向生活態度，為大腦建立更充足的「認知儲備」，提升面對老化與疾病韌性。