看完演唱會竟中2病！網曝「大巨蛋成病毒窟」 疾管署回應了

不少民眾近期前往台北大巨蛋參加演唱會後，陸續出現喉嚨痛、發燒、全身痠痛等不適症狀，就醫檢查後發現感染A型流感或新冠肺炎，相關經歷在社群平台引發討論。有網友擔心大型活動人潮密集，認為場館應加強環境消毒與通風措施，避免提高病毒傳播風險。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期身邊不少曾到大巨蛋看演唱會的人，回家後陸續出現感冒症狀，就醫才發現感染新冠肺炎或A型流感，建議政府應增加清潔消毒頻率，且強化通風換氣，改善空氣流通狀況。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「去大巨蛋帶回的紀念品，醫生幫我做流感、新冠篩檢，結果中新冠病毒」、「我是中A流，全身痛到哭」、「大巨蛋到底是什麼毒窟，看完連3場演唱會回家，燒到快40度」、「回到家開始狂吐，接著發燒喉嚨痛，快篩才知道是新冠」、「蠻多人叫外送買咳嗽藥的，看來真的很多人感染病毒」、「沒有公德心的人很多 出入人多的地方務必戴口罩」。

對此，疾管署在官網指出，7月5日至7月11日，新冠門急診就診計2811人次，較前一週上升34.4%，新冠疫情仍持續升溫，為保護自身及他人健康，建議民眾做好自主防疫措施，接種本季新冠疫苗。

疾管署提醒，出入醫療照護機構、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所時，建議自主佩戴口罩，如出現發燒或有呼吸道症狀建議盡量在家休息，避免不必要外出，另具重症風險因子的民眾如出現疑似症狀應儘速就醫。