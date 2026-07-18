花蓮萬里溪堰塞湖溢流時間再延後 台鐵宣布晚上6時前全線正常行駛

飛行員在空中飛行時，必須隨時與地面航管保持聯繫，聽力似乎是不可或缺的能力。但全球首位亞裔聾人女飛行員徐志敏（Sheila Xu）接受《聯合報》專訪時表示，真正限制失聰者投入飛行的並非聽力，而是現有的通訊方式。她認為，隨著人工智慧（AI）技術快速發展，期待未來飛機座艙能導入即時字幕系統，將航管通話即時轉換成文字，不僅能協助失聰飛行員，也有助所有飛行員降低因通訊誤解而衍生的飛安風險。

2026-07-18 07:40