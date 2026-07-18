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花蓮萬里溪堰塞湖溢流時間再延後 台鐵宣布晚上6時前全線正常行駛
花蓮萬里溪堰塞湖持續列為紅色警戒，台鐵公司因應溢流危機，緊急應變小組持續監測，最新一報宣布，台鐵東部幹線晚間6時前全線列車正常行駛。
台鐵公司表示，依據林保署最新資訊研判，持續監控水位變化，隨時採取應變措施，今天晚間6時前列車行駛概況，全線包含支線及觀光列車皆正常行駛。晚間6時後列車行駛資訊，將視萬里溪堰塞湖溢流最新水情變化，於下午2時公布。
因應萬里溪堰塞湖水位溢流變化，台鐵旅客出門前，詢問列車最新運行資訊可洽：台鐵公司官方網站（ https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip ）。台鐵公司24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。各就近車站。
●西部幹線：
對號列車：正常行駛。
非對號列車：正常行駛。
●東部幹線：
對號列車：正常行駛。
非對號列車：正常行駛。
●南迴線：
對號列車：正常行駛。
非對號列車：正常行駛。
●支線：正常行駛。
●觀光列車：正常行駛。
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