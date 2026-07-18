西南風水氣多 午後雷陣雨開轟…7月底以前有颱風發生機會

今天受西南風影響，西南部沿海地區全天都有陣雨，偶有比較大的雨勢。天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，各地山區尤其是中北部山區，午後也有明顯雷陣雨發生機會，前往山區溪邊注意安全。氣溫方面，各地白天高溫35至36度，防曬、多補充水分。

廖于霆表示，未來1周台灣在太平洋高壓的邊緣，所以天氣都差不多，大致上是晴午後雷陣雨的天氣型態，如果高壓勢力稍微強一點，雷陣雨就少一點；強度弱一點，雷陣雨就稍微大一點。氣溫方面也都差不多，各地白天高溫34至36度，早晚低溫27至30度。

至於颱風消息，他說，目前在菲律賓東方海面是屬於低壓環境，容易有熱帶擾動發展，雖然還沒有具體的系統形成，不過在7月底以前，仍有颱風發生機會，大致上會沿著高壓邊緣向菲律賓或台灣以東海面前進，未來一兩周留意是否有颱風發展，以及後續的走向。

雖然之前巴威颱風在台灣東方海面留下低海溫區域，但廖于霆表示，預期海溫很快就會回升回來，所以整體環境仍適合颱風發展，在還有沒具體系統形成前不需要過度緊張，每天稍微關注即可。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。