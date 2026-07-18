快訊

花蓮萬里溪堰塞湖溢流時間再延後！台鐵：晚上6時前全線正常行駛

世足賽／「澡盆裡的小baby」冠軍賽要交手！ 梅西：太不可思議

拿過奧斯卡女配角獎！《小鬼當家2》「鴿子女士」離世…享壽81歲

聽新聞
0:00 / 0:00

西南風水氣多 午後雷陣雨開轟…7月底以前有颱風發生機會

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天受西南風影響，西南部沿海地區全天都有陣雨，偶有比較大的雨勢。聯合報系資料照
今天受西南風影響，西南部沿海地區全天都有陣雨，偶有比較大的雨勢。聯合報系資料照

今天受西南風影響，西南部沿海地區全天都有陣雨，偶有比較大的雨勢。天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，各地山區尤其是中北部山區，午後也有明顯雷陣雨發生機會，前往山區溪邊注意安全。氣溫方面，各地白天高溫35至36度，防曬、多補充水分。

廖于霆表示，未來1周台灣在太平洋高壓的邊緣，所以天氣都差不多，大致上是晴午後雷陣雨的天氣型態，如果高壓勢力稍微強一點，雷陣雨就少一點；強度弱一點，雷陣雨就稍微大一點。氣溫方面也都差不多，各地白天高溫34至36度，早晚低溫27至30度。

至於颱風消息，他說，目前在菲律賓東方海面是屬於低壓環境，容易有熱帶擾動發展，雖然還沒有具體的系統形成，不過在7月底以前，仍有颱風發生機會，大致上會沿著高壓邊緣向菲律賓或台灣以東海面前進，未來一兩周留意是否有颱風發展，以及後續的走向。

雖然之前巴威颱風在台灣東方海面留下低海溫區域，但廖于霆表示，預期海溫很快就會回升回來，所以整體環境仍適合颱風發展，在還有沒具體系統形成前不需要過度緊張，每天稍微關注即可。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 氣溫 高溫

延伸閱讀

晴朗炎熱慎防雷雨突襲 是否還有颱風發展 專家曝下周後半有機會

全台午後大雷雨！專家曝下周後半「颱風窩」建立 留意熱帶擾動對台影響

未來1周高溫炎熱！台北等地恐飆36度以上 留意午後雷陣雨

今熱飆37度高溫防午後大雷雨 吳德榮：下周有多個熱帶擾動醞釀發展

相關新聞

花蓮萬里溪堰塞湖溢流時間再延後 台鐵宣布晚上6時前全線正常行駛

花蓮萬里溪堰塞湖持續列為紅色警戒，台鐵公司因應溢流危機，緊急應變小組持續監測，最新一報宣布，台鐵東部幹線晚間6時前全線列車正常行駛。

聽不到也能開飛機？全球首位亞裔聾人女飛行員：AI字幕改變航空未來

飛行員在空中飛行時，必須隨時與地面航管保持聯繫，聽力似乎是不可或缺的能力。但全球首位亞裔聾人女飛行員徐志敏（Sheila Xu）接受《聯合報》專訪時表示，真正限制失聰者投入飛行的並非聽力，而是現有的通訊方式。她認為，隨著人工智慧（AI）技術快速發展，期待未來飛機座艙能導入即時字幕系統，將航管通話即時轉換成文字，不僅能協助失聰飛行員，也有助所有飛行員降低因通訊誤解而衍生的飛安風險。

6周魔鬼訓練改變人生 Able Flight造就她成全球首位亞裔聾人女飛行員

全球首位亞裔聾人女飛行員徐志敏（Sheila Xu）接受《聯合報》專訪時表示，在她成長過程中從沒見過像她一樣的聽障飛行員，直到某次偶然看見一段西語裔聾人女飛行員分享飛行經歷影片，大大激勵了她。徐志敏主動聯繫對方，進而透過美國非營利組織Able Flight的協助，歷經6周魔鬼訓練，讓她最終獲得美國聯邦航空總署FAA核發的美國運動飛行員執照（Sport Pilot License）。

全球高溫紀錄常出現在聖嬰年？ 專家曝有3個可能原因

全球高溫紀錄常出現在聖嬰年。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據近30年的實際觀測數據顯示，多個全球最暖年分都發生在強聖嬰期間或其後1年發生。例如1997至1998年是超強聖嬰年，1998年就創當時全球最高溫紀錄。2015至2016年也是強聖嬰年，而2016年也創下新的全球平均氣溫紀錄。

花蓮近海凌晨發生規模4.1地震 最大震度2級

凌晨04:09花蓮近海發生規模4.1地震，震源深約23.8公里，花蓮縣鹽寮及花蓮市最大震度2級，鄰近縣市震度多為1級，搖晃明顯。。

安全第一 花蓮萬里溪堰塞湖可能溢流 台鐵10:00公布下午列車行駛資訊

花蓮萬里溪堰塞湖昨天監控蓄水量已滿，因土石持續崩落又「長高」1.5公尺，導致溢流時間再延後，最晚可能要到19日。台鐵公司昨晚9時30分公布最新營運資訊，今天中午12時前，除452次普悠瑪號列車停駛外，各級列車正常行駛。今天中午12時後的列車行駛資訊，將視萬里溪堰塞湖水位溢流變化，今天上午10時前公布。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。