2026台東行程推薦！吉伊卡哇熱氣球、星空音樂會 十大夏季活動感受山海慢活

想遠離城市喧囂，許多人會選擇到台東旅行，不管是清晨升空的熱氣球體驗、在夜晚展開的星空活動，或者是結合地方文化、自然景觀與夜間體驗的夏季行程，台東都能讓你體驗慢活的生活。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，蒐集7月至9月由台東縣政府主辦或協辦、討論度最高的「台東熱門活動TOP 10」，無論是親子同遊還是想暫時脫離工作節奏放鬆身心，都能從中找到適合的去處，也從中看見台東如何以山海、文化與生活節奏，打造一場真正慢下來的夏日旅行。

No.1 臺灣國際熱氣球嘉年華

台東縣政府提供

活動時間：2026年7月4日～2026年8月20日

今（2026）年邁入第16年的熱氣球嘉年華毫無懸念摘下聲量冠軍，本屆最大亮點，是首度與超人氣IP「吉伊卡哇」夢幻聯名。

當圓滾滾的吉伊卡哇造型熱氣球在藍天下緩緩升空，現場大小朋友紛紛舉起手機拍照留念，讓鹿野高台一早就吸引大批民眾朝聖，吉友興奮表示「今年天天都有超可愛的吉伊卡哇可以看，真的會被萌翻」、「看著熱氣球慢慢充氣，隨著風動來動去的樣子，還有最後下班消氣的樣子，真的吉度可愛」。

除了人氣繫留體驗，今年也規劃8場光雕音樂會，其中6場結合無人機展演與煙火秀，並邀請盧廣仲、曾沛慈、八三夭、GENBLUE幻藍小熊等卡司在不同場次輪番獻唱，陪伴大家在山景、夜色與音樂中，度過不一樣的熱血夏夜。

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No.2 台東博覽會

翻攝官網／2026 台東博覽會TAITUNG EXPO

活動時間：2026年7月3日～2026年8月20日

如果說熱氣球是台東夏天最醒目的天空符號，台東博覽會則像是把整座城市打開，活動以「SLOW FOR LIFE」為主題，讓旅人用展覽、音樂、市集與互動體驗，重新認識這片土地。

討論度高的展覽包括《夢想東升 WALK IN熱氣球》、《這超台東：未來超市》、《凹！你是有的》、《台東縣：夢的路線》夜間光雕展演與《未來人孵化器》教育展等都引起不少討論。

其中，「台東線 TAITUNG Line」進駐台東舊站，以舊站燈板為靈感打造翻牌裝置，讓復古車站記憶成為社群亮點，相關貼文吸引22萬次瀏覽，脆友表示「40年前的火車時刻告示板，劈哩啪喇響聲如今聽了就是爽」、「承辦單位很用心，能在舊台東火車站展示40年前火車站的樣貌，值得肯定」、「用視覺體驗歷史的感覺最印象深刻」。

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No.3 東海岸大地藝術節

台東縣政府提供

活動時間：2026年6月21日～2026年9月29日

坐在都歷遊客中心開闊草皮上，吹著太平洋晚風，看月光慢慢灑上海面，是許多旅人每年夏天回到東海岸的理由。2026年東海岸大地藝術節以「身即海洋」為策展主題，邀請海內外藝術家沿著海岸線駐地創作，讓藝術裝置與自然地景彼此呼應。

示意圖／ChatGPT

最受期待的重頭戲，則是一連8場的「月光．海音樂會」，桑布伊、Saya張惠春、艾怡良、萬芳、戴愛玲、李竺芯等歌手輪番登台，讓網友直呼「真的是一場很棒的音樂饗宴！也慢慢喜歡上台東」、「月光會慢慢的灑在整片海平面上，真的很美，要來親眼體驗一下」。

現場也規劃低碳市集、在地美食與手作DIY，讓旅人從音樂、藝術到味覺，都能慢慢感受東海岸的夏夜魅力。

No.4 台東最美星空系列活動

台東縣政府提供

活動時間：2026年6月6日～2026年8月22日

台東地廣人稀，保留了相對純淨的自然環境，少了城市光害與高樓遮蔽，也讓夜空顯得格外清澈。天氣條件合適時，抬頭就有機會看見滿天星斗，感受台東夏夜的浪漫風情。

該系列活動，除了由專業天文老師帶領的星空導覽，最受歡迎的就是散布在各鄉鎮辦理的8場星空音樂會與體驗活動。今年卡司驚喜連連，邀請到洪佩瑜、冰球樂團、芒果醬、孫淑媚、陳忻玥等實力派歌手在海邊或縱谷浪漫開唱。

台東縣政府提供

活動現場還舉辦星空市集，並持續導入永續理念，推出全台唯一的《永續賞聆指引》，呼籲大家一起用正確的行動來保護地球。部分音樂會場次還規劃了付費或免費接駁車，非常適合爸爸媽媽帶著孩子一起躺在草地上看銀河。

No.5 太麻里金針花

翻攝官網／台東觀光旅遊網

接駁車時間：2026年8月10日～2026年9月13日

每到盛夏，太麻里的蜿蜒山路雖然狹窄，卻總能吸引無數熱愛大自然的攝影好手慕名而來。每年8到10月為金針花季，一路爬升到海拔超過1,300公尺的山頭時，映入眼簾的會是一整片黃澄澄的金色花毯，壯麗得讓人瞬間忘記都市的喧囂。

金針山最獨特之處在於背山面海的無敵視野，站在登山步道的涼亭或觀景台上，一轉身就能眺望波瀾壯闊的太平洋。其中地勢最高的雙乳峰是公認捕捉金色花海的最佳視角，Google地圖評論中有人提到「涼亭可賞雲霧花浪、眺望太平洋」、「金針山最高的地方，視野很棒」、「繡球花、金針和茶園烘托出超美的金針山」。

山頂上還藏有台灣小百岳的一等三角點，沿途更有店家販售炸金針與金針茶葉蛋等在地農產料理，無論是想放空看山海還是大啖美食，來金針山一趟就能全部滿足。

No.6 嗨！出發吧來台東

台東縣政府提供

活動時間：2026年9月12日～2026年9月13日（待官方公布）

台東的夏夜不只有海風與星光，近年大型音樂活動也成了不少人專程出發的理由。2025年活動在台東市國際地標連續兩晚登場，主打免費入場與無圍牆舞台，讓樂迷在海風、夜色與音樂中，感受台東獨有的戶外演唱會氛圍。

去年活動兩天吸引超過12萬人次參與，卡司橫跨楊乃文、戴佩妮、徐佳瑩、八三夭、宇宙人、周湯豪、玖壹壹、Ozone等人氣歌手與團體，加上全台首創光橋煙火、特色美食市集與After Party，讓不少網友形容精彩程度不輸跨年。

近期，因張惠妹所屬的野聲音娛樂得標台東縣政府約4,000萬元大型演唱會標案，再度讓活動受到關注，卡司名單與後續規劃也成為大家好奇焦點，有人認為「阿妹感覺有想要在台東打造一個亞洲的Coachella」。

No.7 台東慢食節

翻攝官網／台東慢食節

活動時間：

《超臺東餐桌》2026年7月4日～2026年7月5日；《夜食餐桌》2026年10月24日～2026年10月25日

喜歡用美食認識一個地方的老饕們，台東慢食節絕對值得排進行程。活動從「產地餐桌」、「吃在地、品當季」的概念出發，讓旅人透過一口口料理，吃到台東土地孕育出的風味與在地文化。

今年首場《超臺東餐桌》7月初已在台東舊站特區鐵道草皮登場，這次結合台東博覽會擴大舉辦，集結超過50家在地店家，端出百道以台東食材為主角的創意料理。從荖葉、洛神、紅藜到旗魚、鬼頭刀，這些充滿台東特色的食材，在料理人手中變成讓人眼睛一亮的餐點，脆友大讚「逛的當下會讓人不自覺的放慢腳步，細細感受品嚐」、「整個市集逛起來超像去原住民朋友家作客」。

雖然《超臺東餐桌》已落幕，但台東慢食節每場主題都不同，有興趣的話，可接著關注10月底的《夜食餐桌》，繼續用味蕾感受台東的季節滋味。

No.8 藍海生活節

台東縣政府提供

活動時間：9月至10月（日期待官方公布）

怕水、不會游泳，又想在台東清涼一下？藍海生活節把平穩的活水湖變成好入門的玩水空間，從2025年活動內容來看，白天有寬板滑水、帆船、水上自行車、步行球與SUP瑜珈等體驗，水上活動新手、親子家庭都能找到適合自己的玩法；活動也規劃無障礙SUP與專屬親水梯次，讓銀髮族、身心障礙朋友也能安心接近水域。

到了晚上，活水湖則變成夢幻舞台。2025年藍海生活節首次以「水火共舞」為主題，結合火焰特效、高空水柱、燈光與音樂。當夜幕低垂、節奏響起，一道道水柱隨著音樂躍動，湖面瞬間化身會發光的水上舞台。

雖然今年資訊尚未完整公布，但從過往內容來看，白天玩水放電、晚上看水舞逛市集，正是藍海生活節吸引親子與旅人的原因，也讓人感受到台東的自由慢活。

No.9 自然醒慢活祭

台東縣政府提供

活動時間：2026年6月1日～2026年7月12日

很多人去台東，是想把自己從忙碌裡暫時抽出來，「自然醒慢活祭」正好抓住這種心情。

活動自6月起陸續展開，包含療癒工作坊、夏日療癒祭與淨心慢旅行；其中7月11日至12日在台東森林公園登場的「夏日療癒祭」，以紓壓舞台、療癒舞台與療癒市集為核心，結合芳療、瑜珈、頌缽、手作與親子自然體驗，讓每個人都能用自己的步調放鬆。

網友分享，「這趟在台東感受到久違的安靜，如果你也有點累，給自己一個理由來走走」、「把忙碌的生活按暫停鍵，放鬆身心的療癒感就是去台東慢活個幾天」、「跟一般市集不一樣，超多療癒類的，還有很棒的工作坊，推推」。

No.10 南迴藝術季

翻攝FB／南迴藝術季

活動時間：2026年7月1日～2026年10月31日

過去南迴藝術季常讓旅人循著南迴公路，在山海之間尋找地景作品；今年則以「山徑之流」為策展主題，把視角轉向山林流域中的部落。

活動邀請4位國內外藝術工作者深入台東南迴駐村創作，4件地景藝術作品分布在太麻里、金峰與達仁鄉。作品位置從華源國小、嘉蘭溫泉延伸處、金崙火車站到啦里吧銀青共創基地，讓旅人不只是經過南迴公路，而是有理由轉進聚落，慢慢看見山林、海岸與地方生活的連結。

除了欣賞作品，旅人也能參與工作坊、品嚐流域餐桌特色料理，用雙腳走進這座沒有圍牆的南迴美術館，網友表示「不只認識作品，還能動手做、品嚐產地的限定產物和美食，太讚了吧」、「台東的玩法總是創新的令人意想不到」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年7月2日至2026年7月1日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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