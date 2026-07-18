聽不到也能開飛機？全球首位亞裔聾人女飛行員：AI字幕改變航空未來

飛行員在空中飛行時，必須隨時與地面航管保持聯繫，聽力似乎是不可或缺的能力。但全球首位亞裔聾人女飛行員徐志敏（Sheila Xu）接受《聯合報》專訪時表示，真正限制失聰者投入飛行的並非聽力，而是現有的通訊方式。她認為，隨著人工智慧（AI）技術快速發展，期待未來飛機座艙能導入即時字幕系統，將航管通話即時轉換成文字，不僅能協助失聰飛行員，也有助所有飛行員降低因通訊誤解而衍生的飛安風險。

徐志敏目前持有美國運動飛行員執照（Sport Pilot License），可駕駛符合Light Sport Aircraft（LSA）規範的輕型運動飛機，主要用於休閒飛行。她特別澄清，自己持有的並非一般大眾熟知的私人飛行員執照（Private Pilot License，PPL），兩者在飛機種類、飛行權限及醫療體檢要求上皆有所不同。

她表示，運動飛行員執照最大的特色之一，是符合資格者可使用有效汽車駕照作為健康證明，不必像PPL一樣取得航空醫療證明，因此對部分身心障礙者而言，是踏入飛行領域的重要起點，不過若希望進一步考取PPL或商業飛行員執照，則必須經過更嚴謹、更完整的航空醫學審查，而失聰者目前面臨的程序往往比一般申請者更加繁複。

也因為對失聰者更嚴苛的醫療審查，讓徐希拉更企望推動無障礙飛行。她指出，一般正常人在飛行時需要與航管保持聯繫，也需要與其他飛行員進行無線電通訊，但無線電本身就存在靜電干擾、訊號不佳，甚至有時會有多方同時發話等問題，就算是聽力正常的人，也會因為聽不清楚而產生誤解，這種狀況並不是聽不聽得到所造成的。

她表示，如果撇除溝通的障礙，只要專業技術達到標準，聾人是可以安全飛行的。因此，她一直期待AI技術能成為解方。「如果座艙裡能有即時字幕，把航管說的每一句話同步轉換成文字，將會改變很多事情。」徐志敏說，即使部分失聰者配戴人工電子耳或助聽設備，也未必能百分之百理解所有通話內容，若能透過字幕輔助，不但能確認訊息內容，也能更快速做出正確回應。

她認為，即時字幕不只是提供給失聰飛行員使用，而是一套所有飛行員都受惠的備援系統，畢竟飛航史上，不少事故都與通訊誤解有關，即使是美國聯邦航空總署（FAA）體系下，也曾因航管與飛行員之間的溝通失誤釀成重大飛安事件。她堅定地認為，只要AI字幕導入飛機座艙內普及化，失聰者也可以成為民航機的飛行員。

不過，她也坦言，技術成熟只是第一步，更重要的是制度與政策能同步跟上。她表示，目前各國民航主管機關應重新檢視相關法規，允許更多新技術應用於飛行；飛機製造商也應思考如何在新機型，甚至既有機隊中加入相關功能，才能真正提升飛行安全與可近性。

徐志敏認為，當科技逐漸消除溝通障礙後，未來即使完全依靠視覺、不使用聲音的飛行員，也有機會勝任更高階的飛行任務，期待某天，航空業能以能力而非障礙作為評斷標準，讓更多不同背景的人都有機會飛上天空。