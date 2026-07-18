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6周魔鬼訓練改變人生 Able Flight造就她成全球首位亞裔聾人女飛行員

聯合報／ 記者甘芝萁／新竹即時報導
透過美國非營利組織Able Flight的協助，歷經六周魔鬼訓練，雖然身為聽障者，徐志敏(Sheila Xu)仍順利取得美國運動飛行員執照（Sport Pilot License）。記者潘俊宏／攝影
透過美國非營利組織Able Flight的協助，歷經六周魔鬼訓練，雖然身為聽障者，徐志敏(Sheila Xu)仍順利取得美國運動飛行員執照（Sport Pilot License）。記者潘俊宏／攝影

全球首位亞裔聾人女飛行員徐志敏（Sheila Xu）接受《聯合報》專訪時表示，在她成長過程中從沒見過像她一樣的聽障飛行員，直到某次偶然看見一段西語裔聾人女飛行員分享飛行經歷影片，大大激勵了她。徐志敏主動聯繫對方，進而透過美國非營利組織Able Flight的協助，歷經6周魔鬼訓練，讓她最終獲得美國聯邦航空總署FAA核發的美國運動飛行員執照（Sport Pilot License）。

「在我成長的過程中，我從來沒有看過一位和我一樣的飛行員。」徐志敏說，過往提到飛行員時，她想到的就是白人、男性，這是她對飛行員的刻板印象，聾人，而且是女性聾人是不可能成為飛行員的。直到某天，她偶然看見一段西語裔聾人女性飛行員分享飛行經歷的影片，才第一次意識到，原來飛行夢並非遙不可及。

徐志敏說，那段影片徹底改變了自己的人生方向。她主動聯繫影片中的飛行員，詢問成為飛行員的途徑與可能面臨的挑戰，雖然挑戰很高，但也讓她建立起信心，相信自己也能踏進駕駛艙。

在對方的介紹下，她申請美國非營利組織Able Flight舉辦的飛行培訓計畫，並順利錄取。Able Flight成立宗旨，在於協助身心障礙者跨越身體限制，透過飛行建立自信與能力，計畫招收對象不限於聽障者，也包括輪椅使用者及其他肢體障礙人士，每年提供全額獎學金，協助有志投入航空領域的學員完成飛行訓練。

徐志敏表示，計畫幾乎涵蓋所有費用，包括飛行訓練、飛行時數、燃油、住宿、餐食以及往返訓練地點的交通支出，讓學員得以毫無後顧之憂，全心投入學習。訓練地點設於美國印第安納州的普渡大學航空學院，該校在美國航空教育領域享有盛名，也是許多航空公司飛行員的重要搖籃。

回憶當時的訓練，徐志敏形容當時真的是高密度的扎實訓練，「6個星期沒有休息，每天都在飛。」她說，學員每天除了接受課堂教學，還必須進行兩次飛行訓練，上午飛完結束後立即檢討，下午再將早上的錯誤重新演練一次，直到完全熟悉每項操作程序。

而徐志敏是當期學員中唯一的聽障，其餘學員多為輪椅使用者。她表示，有別於其他坐輪椅障礙者同學的教練機是經過改造，學員、教練坐前後座位，她的教練機則是與一般人學飛無異的並肩而坐的雙座模式，讓她可以清楚地看到教練的表情，不會太過擔心聽不清楚指令，因為聾人在平時與他人溝通就是需要看到對方的表情、唇語等。

然而，真正的挑戰還是存在。一般人學飛時，和教練並肩雙座飛行時，教練會一邊操作、一邊在座艙中口頭指導，但對徐來說，障礙依舊存在。徐志敏說，因飛機引擎噪音極大，就算配戴人工電子耳，仍難以清楚聽見教官指令，只能透過觀察嘴型與唇語理解對方的意思，而且只要一直看著教官，就沒辦法一直注意飛機，訓練時發生好幾次因為太過專注於讀清楚教練的唇語以至於飛機的高度一直下降都沒注意到，「然後我意識到，飛行比開車更難，甚至比開手排車難兩倍。」

徐志敏說，開飛機必須環顧四周、注意儀表，有太多輸入必須留意，不能只專心在單一指令上。最後她和教練達成共識，會在飛行前先討論計畫與應變方式，飛行後再討論飛行時所犯的錯誤，畢竟在安靜的教室裡一對一地逐項檢討，「我能聽懂她。」

亞裔 美國 聯合報

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