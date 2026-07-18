晴朗炎熱慎防雷雨突襲 是否還有颱風發展 專家曝下周後半有機會

高壓邊緣西南風影響，各地高溫炎熱，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，南部短暫雷雨，中北部留意午後雷雨。

周末天氣，天氣風險公司說，受到台灣東南方太平洋高壓邊緣西南風影響，今明兩天到下周前半段的天氣型態都相當類似，迎風面南部地區全天不定時有短暫陣雨機會，其他地方留意白天陸地上熱對流發展帶來的午後雷雨，熱對流發展的地方有局部較大雨勢機會，整體來看山區的降雨比平地要明顯，平地受影響較大的地區仍是以大台北一帶為主，午後外出或是到山區活動要留意天氣變化的情況，危險區域要避免前往。

溫度方面，天氣風險公司 表示，持續較為高溫炎熱，各地高溫普遍有34至36度左右，中南部近山區、大台北地區以及花東部分地區有36至38度高溫出現機會，外出活動要多補充水分預防中暑，並且要做好防曬準備。

天氣風險公司 表示，短時間內暫時沒有颱風發生的機會，真正要有比較好的颱風發展條件，可能要等到下周後半，太平洋高壓重新增強西伸後，高壓南側的季風低壓槽環境建立，槽內擾動的發展條件應該就會好轉許多。因此下周後半到周末期間可能就要留意菲律賓以東熱帶擾動發展狀況，以及後續逐漸往菲律賓靠近的趨勢，對台灣的影響程度仍待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。