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無人機團體今抗議 資深玩家：綠或黃區突變紅區禁飛政府未盡告知責任

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
無人機團體今抗議，資深玩家：綠或黃區突變紅區禁飛政府未盡告知責任。圖／聯合報系資料照
無人機團體今抗議，資深玩家：綠或黃區突變紅區禁飛政府未盡告知責任。圖／聯合報系資料照

近期許多地方的限飛或禁飛區又擴大很多，無人機玩家組成的團體今將赴交通部抗議。有十多年資歷的資深空拍玩家謝志煌說，有時事先查看空域屬綠區或者黃區，實際到場卻變成紅區禁飛，無人機空域改變應事先預告，甚至定期檢討，而不是突然改變，否則玩家難以適從，認為政府未盡告知責任。

謝志煌說，有時前幾天先看民航局的空域圖資是綠區或黃區（綠區可在高度120M以下飛行，黃區限高60M），到了現場飛行拍攝前再確定看一次空域圖資，卻變成紅區禁飛區，遇到這種突然改變的空域，整個拍攝規畫泡湯，令人傻眼，也無法理解。

謝志煌表示，政府一些涉及人民權利義務關係變更的行政措施及法令修改，都會有預先公告周知的作為，這類無人機空域的改變也應該要做到預先告知即將變更的提醒才對，否則人民真的很難適從法律，甚至面臨突然變更的空域，而有無意間的觸法，政府應該盡量避免此種情形發生。

謝志煌認為，基於安全考量作無人機空域變更，無可厚非，但希望建立一套標準程序及期間，以利人民遵守，建議例如每半年或每三個月檢討一次空域，規定每年1、4、7、10月或每年1月及7月，各縣市政府及中央相關機關單位只能在規定月份及日期期間變更無人機空域範圍（綠、黃、紅區），如此一來，可以避免突然改變造成的不便與損失，多數無人機拍攝者也可以關注了解什麼期間的空域會有所調整，而方便準備及應變。

謝志煌還點出目前民航局無人機法規有盲點，規定日落後及日出前是禁飛時間，除非法人且有專業證照者才可申請排除法令限制，但這對多數無人機拍攝愛好者而言，「這是一項極大的人生拍攝遺憾！」，因為真正的日出霞光及日落餘暉美景都是在日出前及日落後30分鐘內出現，這群空拍愛好者永遠無法收入日出及日落美景影像，不僅是這群人的遺憾，其實也是對台灣觀光宣傳的一項損失。

謝志煌建議，可比照「美國聯邦航空管理局（FAA）」的小型無人駕駛飛機系統管理規則（UAS）「可以在官方日出前30分鐘到官方日落之後，當地時間30分鐘內飛行」的規定，開放並修改目前日出前及日落後30分鐘內不能飛行的規定，或者可以限定具有普通操作證或專業操作證的人可以提出上述30分鐘內的飛行，相信這樣「人性化的調整」，政府也可以得到認同。

無人機 民航局 空拍

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