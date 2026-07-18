天氣展望 第2周起南方水氣增 熱帶擾動較為活躍

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周期初受西南風影響，南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後亦有局部短暫陣雨或雷雨。

隨後至第1周期末，太平洋高壓有增強的趨勢，台灣大致為高溫炎熱、多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

第2周起南方水氣增多，各地降雨機率增加。另未來2周西北太平洋熱帶擾動較為活躍，模式對熱帶系統的預報不確定性較大，留意氣象署發布的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。