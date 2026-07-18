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安全第一 花蓮萬里溪堰塞湖可能溢流 台鐵10:00公布下午列車行駛資訊

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
花蓮萬里溪堰塞湖昨天監控蓄水量已滿，因土石持續崩落又「長高」1.5公尺，導致溢流時間再延後，最晚可能要到19日。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖昨天監控蓄水量已滿，因土石持續崩落又「長高」1.5公尺，導致溢流時間再延後，最晚可能要到19日。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮萬里溪堰塞湖昨天監控蓄水量已滿，因土石持續崩落又「長高」1.5公尺，導致溢流時間再延後，最晚可能要到19日。台鐵公司昨晚9時30分公布最新營運資訊，今天中午12時前，除452次普悠瑪號列車停駛外，各級列車正常行駛。今天中午12時後的列車行駛資訊，將視萬里溪堰塞湖水位溢流變化，今天上午10時前公布。

台鐵公司說，依據林保署最新資訊研判，今天中午12時前列車行駛概況如下：

西部幹線：對號列車：正常行駛。非對號列車：正常行駛。

東部幹線：

對號列車：除7月17日跨18日452次普悠瑪號樹林=台東=新左營全區間停駛外，其餘正常行駛。

非對號列車：正常行駛。

南迴線：對號列車：正常行駛。非對號列車：正常行駛。

支線：正常行駛。

觀光列車：正常行駛。

因應萬里溪堰塞湖水位溢流變化，台鐵旅客出門前，詢問列車最新運行資訊可洽：台鐵公司官方網站（ https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip ）。台鐵公司24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。各就近車站。

退、換票及改乘相關訊息，台鐵公司說，因應萬里溪堰塞湖蓄水量已達溢流警戒水位，為保障旅客權益，凡於7月16日（含）後申請退票，且乘車日期為7月16日至18日，車票起訖站位於花蓮至台東沿線各站區間者，可於一年內辦理全額退票免收手續費；透過網路或APP退票的旅客，退票手續費將由台鐵公司統一辦理退還原刷卡帳戶。另因本次事件影響行程，與花東區間車票相關聯的車票申請一併退票者，亦可辦理全額退費。

圖為昨天下午花蓮車站湧現搭車人潮。記者王燕華／攝影
圖為昨天下午花蓮車站湧現搭車人潮。記者王燕華／攝影

台鐵 堰塞湖 花蓮

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