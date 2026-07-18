今熱飆37度高溫防午後大雷雨 吳德榮：下周有多個熱帶擾動醞釀發展

今晨南部有零星飄雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，下周二之前，在南海有熱帶雲簇消長，發展條件不佳。不過，其扮演提供台灣附近的西南風及水氣的角色，致使大氣不穩定度提高，帶來連日午後的大雷雨。

另外，他說，各國模式模擬顯示，下周西北太平洋，有多個熱帶擾動醞釀、發展，需持續觀察。

吳德榮表示，今天至下周二低層大氣西南風及南方海面有豐沛水氣，南部偶有局部短暫降雨。因太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後常有強對流在山區發展，並擴展至部分平地，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。

未降雨前，天氣偏熱，也要注意防曬、防中暑。今天北部24至37度、中部23至36度、南部23至36度、東部23至37度。

他說，下周三至27日，西南風減弱及南方水氣減少，太平洋高壓稍增強，天氣漸趨穩定，各地晴朗、白天炎熱，午後山區仍有局部短暫降雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。