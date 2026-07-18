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花蓮近海凌晨發生規模4.1地震 最大震度2級

聯合新聞網／ 台北訊
07/18-04:09花蓮縣近海發生規模4.1有感地震
07/18-04:09花蓮縣近海發生規模4.1有感地震

2026年7月18日凌晨4點09分，花蓮縣近海發生規模4.1的有感地震。此次地震震源深度約23.8公里，屬於極淺層地震。震央位於花蓮縣政府南南東方約15.2公里處，位於花蓮近海海域，造成當地有感搖晃。

最大震度2級地區：花蓮縣

此次地震最大震度為2級，主要分布在花蓮縣鹽寮及花蓮市兩地。震度2級屬於輕震，大多數民眾能感受到搖晃，電燈與懸掛物輕微擺動，停放中汽車也會有輕微搖晃，但一般不會造成明顯損害或災情。

最大震度1級地區：南投縣、臺中市、宜蘭縣、臺東縣、彰化縣

鄰近花蓮的南投、臺中、宜蘭、臺東及彰化等縣市，觀測到1級微震，民眾通常僅在靜止時感覺到微弱搖晃，無損害風險。

由於此次地震震度均未達3級，尚無需特別的震後應變措施，但仍建議民眾了解基本防震知識。地震發生時，應保持冷靜，儘速蹲下並以堅固家具掩護頭部，避免靠近窗戶及重物。室外者避免靠近危險場所，並注意餘震可能發生。駕駛人應減速慢行，勿緊急剎車，保障自身安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

花蓮 地震 南投

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