院長講堂／成大醫院斗六分院院長何宗憲 媽祖選的院長 診療傳遞醫者溫度

今年初接任成大醫院斗六分院院長的何宗憲，就任典禮上一段插曲成為話題。去年白沙屯媽祖進香鑾轎行經斗六時，他手持成大旗幟，帶領醫護團隊隨行畫面被捕捉，當時即被指為「院長」，讓不少人笑稱他是「媽祖選的院長」。他一笑置之，但回顧其從醫軌跡，他從一心想在實驗室鑽研病毒的「科學家夢想」，走進急診與安寧病房的醫路，確實充滿轉折與因緣。

從科學家到臨床醫療

何宗憲從科學家夢想出發，歷經急診、小兒科、感染科與安寧醫療，將「醫者溫度」落實在每一次診療與人生抉擇中。現年54歲的他坦言，「醫師不是我一開始的人生規畫」。畢業於成功大學生物系的他，大一即投入實驗室研究病毒，對科學產生濃厚興趣，立志成為科學家，後續攻讀微生物免疫相關領域，專注病毒研究。

原本規畫退伍後出國深造，卻在服役期間因父親被誤診罹癌，人生方向出現轉折。「那時我突然意識到，即使我懂很多科學原理，但當家人真的生病，我能做的有限」。這段經歷促使他報考高雄醫學大學學士後醫學系，走上臨床醫療之路。

臨床路上，他選擇了急診與小兒科。源於他赴波士頓交換學生期間，在兒童醫院見識到以家庭為中心的醫療模式，醫療決策不僅考量病童，也重視照顧者需求與孩子的自主權。「我希望把這樣的溫度帶回台灣」。他笑說，當年選擇小兒科讓不少人跌破眼鏡，因為早已預見少子化趨勢，但他仍堅持，「孩子能感受到你是不是真心關心他」。

這份信念讓他與許多小患者成為朋友。然而，面對生命的無常，他也走入安寧醫療領域。一名曾叫他「河馬醫生」的小男孩，從活潑好動到罹患惡性腫瘤、最終離世，深刻影響了他的從醫之路。「那時我還沒取得安寧專科，他就走了」。

成大醫院斗六分院長何宗憲。記者陳雅玲／攝影

不只救人有時是陪伴

幾個小病人的離開，讓他決定投入小兒居家安寧，至今已逾十年，他也利用休假時間深入個案家庭，陪伴病童與家屬走過生命最後一段路。「醫師不只是救人，有時候是陪伴」。

「人生沒有用不到的經歷，每一段都形塑現在的我」。何宗憲說，過去的研究背景讓他在感染症領域如魚得水。他投入登革熱研究，發展重症檢測試劑與蛋白晶片，並取得多項國內外專利。2023年雲林爆發登革熱疫情時，這些研究發揮關鍵價值，也印證長期累積的意義。

除了醫院看診、研究，他也深入偏鄉。因為古坑山區醫療資源不足，他主動參與巡迴醫療與居家安寧照護，每個月固定進山服務兩天。從城市教學醫院到偏鄉病房，他笑稱自己是「跨世代」的守護者，從嬰兒到百歲人瑞，都能給予照顧。

何宗憲常利用雲林的共享單車代步。記者陳雅玲／攝影

吃得好睡得飽少煩惱

在高壓的醫療環境下，何宗憲有著一套自己的生存哲學。他曾是「冰美式成癮者」，一天喝三杯才能挺過急診室的晝夜，後來他花了半年戒斷咖啡因，改喝白開水，十年前更為了健康改為蔬食。

「吃得好、睡得飽、少煩惱」。這九字箴言是他給病患，也是給自己的處方。他推崇原型食物，力求天然，面對生活節奏的快慢，他選擇用騎腳踏車、利用雲林共享單車代步，在風中感受雲林平原的脈動。

從實驗室到病房，從城市到偏鄉，何宗憲陪伴患者走過人生不同階段。他同時橫跨總院、分院與偏鄉，上任院長後，他的眼光放得更遠，期望利用自身跨領域整合的經驗，帶領團隊對應各種醫療挑戰，更致力於推動醫院與社區共好，「媽祖選的院長」只是一個稱號，但在何宗憲心裡更溫暖的期許，是讓斗六分院成為有溫度的醫療後盾。

何宗憲

年齡：54歲

專長：兒科學、感染症學、急診醫學、安寧緩和醫療、醫院整合醫學、微生物免疫學

現職：成大醫院斗六分院院長

學歷：成功大學臨床醫學博士、高雄醫學大學醫學士

經歷：

成大醫學系專任副教授、小兒學科、人文暨社會醫學科臨床副教授

成大醫院斗六分院副院長

衛福部台南醫院兒科主任、急診醫學科主任、兒童發展聯合評估中心主任

台灣急診醫學會兒童急症委員會主任委員

台灣兒童感染症醫學會副秘書長

給病人的一句話：吃得好、睡得飽、少煩惱。