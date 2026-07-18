健康你我他／勤走操場復健 變身心靈導師

剛到操場晨跑時，我總是埋頭向前衝，後來發現居民都會互相打招呼，微笑、點頭或揮手道早安，增添活力與好心情。我比照辦理後不久就認識好多人，並與經銷科學中藥的勇哥、製造彈簧床的阿華、賣海蜇皮的阿瑞及教官阿德結成好友群組。

認識勇哥時，他講話中氣十足，笑聲爽朗，但半邊手腳因中風而不協調，只能一拐一拐慢慢行走。周末運動後，我們常到勇哥的店泡茶聊天，才知他的中風歷程。

為提升業績，勇哥沒日沒夜工作，雖然不菸不酒，但因時常應酬或熬夜，中風毫無預警找上門。勇哥才恍然大悟，身體已提出嚴重抗議，心情跌落谷底。

幸好，有勇嫂細心照顧，把屎把尿，讓勇哥堅強站起來，勇敢走出來。

勇哥說，剛開始復健時，短短一百公尺，原本一分鐘就完成，竟然跌跌撞撞、連滾帶爬，走了一個小時。還好始終沒放棄，也不在乎別人異樣眼光，除了作息正常及定期回診，他勤於到操場走路復健，成效愈來愈顯著，現在已不輸正常人。

個性豪邁的勇哥，每每聽到有人不幸中風，躲在灰心喪氣的陰霾中走不出來，他自告奮勇表示可以協助，分享重生之路的經驗，鼓勵他們堅強面對，突破困境，挽回健康與家庭和樂，勇哥儼然變成最有說服力的心靈導師。