第四屆500Young／飲食生活作家葉怡蘭：期待年輕料理人打造精彩未來

「甜點再進化獎」由飲食旅遊生活作家葉怡蘭擔任頒獎人。圖／500輯攝影團隊提供

長年關注青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》，與同樣專注青年未來的永豐金控，共同主辦的第四屆「500Young」頒獎典禮，7月17日於三創生活園區登場。

著重於發掘以1990年後青年為主角的領航獎項「500Young」，這群兼具創新思維與實踐勇氣的年輕新勢力，早已是台灣社會不可或缺的重中之重，更是推動時代轉型的重要引擎。本屆獎項分布插畫、藝術、服務、音樂、文學、演繹、永續、設計、餐飲、科技創新類共10個領域，並同步頒發永豐特別獎，最終由500輯決選同時具備傑出表現與未來潛力的10位青年得主，也請青年得主自主選出曾經影響他們的領路人，讓在築夢道路上啟蒙了他們的人同享榮耀。

2026「500Young」頒獎典禮中，餐飲類「甜點再進化獎」由栗林裏創辦人兼主廚陳琮渝（Wise）獲得。擔任頒獎人的飲食旅遊生活作家葉怡蘭，致詞開頭就先分享自己近期在台中、台北等地，品嚐多間甜點的歷程，以及《500甜》即將登場的好消息。她認為，自己能夠跟甜點有如此多的連結，除了本身台南血統嗜甜的原因之外，另外就是「甜點已經成為今日餐飲世界極端重要的風景。」

葉怡蘭表示，本次頒發的「甜點再進化獎」具有非常多的意義。在時代的意義中，「盤式甜點」原本只是一頓大餐最後的壓軸，但如今盤式甜點已經獨立成一個完整類別，有專門的餐廳、有完整的套餐，可以從前菜連結到最後一道，構成具有起承轉合、高潮迭起的精彩演出，這是餐飲業不可忽視的重要潮流。《500Young》看見這個趨勢，透過「甜點再進化獎」頒發給甜點創作者，彰顯這一切。

此外，她也認為，盤式甜點在成為完整的藝術創作類別的同時，仍不斷追求極致性與不斷的創作，而且創作是天馬行空、突破甜點與料理的框架。現在很多盤式甜點的演出，已經讓人難以區分料理與甜點的分界，中間擁有無限的可能。

對於獲得《500Young》肯定的陳琮渝，葉怡蘭認為，陳琮渝是盤式甜點的代表性人物，也透過獎項去呈現「走向極致」時所得到的成就。過去當他還在擔任不同餐廳的顧問時，自己就已經愛上他的甜點，並且看到他不斷的成長。葉怡蘭並認為「在台灣，Wise可以代表盤式甜點職人的群像，呈現出當代甜點主廚的面向。」

陳琮渝過去曾擔任日本料理主廚，後來進入法式餐點的領域，最後踏入法式甜點的創作。葉怡蘭認為，當法式精緻餐飲在全世界風起雲湧的時候，陳琮渝接受精緻餐飲的洗禮，也接受全球的在地思潮，大量援引台灣在地食材與語彙，將台灣元素融入甜點創作中，打造出專屬於台灣這片土地、獨樹一幟的盤式甜點面貌與模樣。在此獨特背景之下，他的創作素材、架構、面貌或思維，都不斷在追求極致，而且在甜點創作中展現當代Fine dining面貌，以及強烈的意圖與創作性，獲獎絕對是實至名歸。

最後，葉怡蘭祝福所有在料理、廚藝創作之路，不斷奮力前邁的年輕料理人，衷心期待能夠看見他們打造出台灣飲食最精彩與光輝的未來。