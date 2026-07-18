愛肝達人站／喝酒與吳鳳

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

最近，陸續有幾位多年不見的老病友回到門診。

第一位一坐下就說：「醫師，幫我排個心臟電腦斷層，我想看看心臟血管有沒有塞住。」我有點意外。以前勸他定期檢查，他總是揮揮手：「不用啦！我身體勇得很，酒還可以再喝三十年！」怎麼多年不見，突然如此關心心臟？

我替他安排檢查。他道謝後走出診間，沒多久又折返回來。「醫師，對了！最近記性不太好，可不可以再安排腦部核磁共振？看看有沒有中風，還是快失智了。」

過了一會兒，他第三次推門進來。「還有，我酒喝了這麼多年，不知道肝臟有沒有問題？腹部超音波也順便做一下。」本來只掛一次門診，最後從心臟、腦袋一路檢查到肝臟。

奇怪的是，接下來幾位多年不見的老病友，也提出幾乎一模一樣的要求。我忍不住問：「最近到底發生什麼事？」

原來，前陣子媒體大幅報導，一位醫師聚餐時盛情難卻，短時間喝下大量烈酒，突然失去意識，送醫急救，至今仍昏迷未醒。消息傳開，平常愛喝酒的人都嚇到了。以前喝酒時，大家總覺得：「別人會出事，我不會。」如今卻忍不住想：「下一個，會不會就是我？」

小時候讀過吳鳳的故事。依流傳的故事，吳鳳犧牲自己，讓眾人警醒，也改變了一個延續多年的習俗。

如今，這位醫師因喝酒而付出沉重代價，卻像一記警鐘，讓許多原本杯不離手、逢酒必喝的人，突然安靜了下來，也讓不少原本拒絕健康檢查的人，第一次有了危機意識。

茶讓人回甘，咖啡令人提神，酒則令人陶醉，也最容易讓人忘了分寸，付出的代價也最大。

酒與人類文明相伴數千年，可以助興，也可以傷身。尤其酒精代謝能力較差的人，短時間大量飲酒，可能造成急性酒精中毒、昏迷，甚至危及生命；長期過量飲酒，更可能導致脂肪肝、肝硬化，甚至肝癌。

可惜，醫療沒有「酒精橡皮擦」。健康檢查可以發現疾病，卻抹不去昨天喝下的酒；今天檢查正常，也不代表明天豪飲就不會出事。

酒桌上常有人說：「感情深，一口悶；感情淺，舔一舔。」其實，真正的朋友，不是把你灌醉，而是知道什麼時候替你把酒杯拿走。

喝酒這件事，不必再用另一個人的代價，提醒自己。因為下一個倒下的人，可能是酒桌上的朋友，也可能就是自己。

●肝病防治學術基金會「苗栗市免費抽血癌篩&腹超活動」，活動日期：2026年8月1日（六）

點按詳見活動報名訊息

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

中風 吳鳳

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