橘世代／【關於善終──安寧療護】別讓照護不足成安樂死理由

趙可式始終相信，一個人如果可以好好活，就不會想要死。人們渴望死亡，真正想結束的不是生命，而是生命裡無法承受的痛苦。

她以傅達仁到瑞士接受安樂死為例，傅達仁病後曾經接受安寧療護兩年，卻因為安寧病房專業不足，他的疼痛無法得到控制，只好選擇死亡來終止疼痛。

趙可式曾是台灣最積極反對安樂死立法的人之一，甚至號召各界連署，成功阻擋相關法案。如今她坦言，在醫療極限與病人痛苦之下，安樂死已成「擋不了的時代趨勢」，但她的立場從未改變—如果安寧療護能做到全人、全家、全程、全隊的照顧，讓病人的「生之欲」大於「死之欲」，安樂死便不會成為有些受苦病人的選項。

回首推動安寧療護四十餘年的歷程，趙可式雖然看見許多進步，像是愈來愈多人投入安寧；政府也開始推動品質稽核，讓照護品質成為獎勵依據；部分醫院更發展出全時全年居家安寧服務，讓病人在熟悉的家中走完人生最後一程。

但她也坦言有許多不足，尤其不同醫院的照護品質仍有巨大落差，「假安寧」依然存在；部分醫療人員受限舊有觀念，將停止無效醫療視為放棄；家屬間紛擾更常讓病人的最後心願被迫讓位。

對趙可式而言，安寧療護是守護生命尊嚴的最後一哩路。當每個人都能在痛苦被照顧、尊嚴被守護的情況下走到終點，社會才有資格談論安樂死，而不是讓它成為照護不足下的出口。