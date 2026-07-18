橘世代／【關於善終──安寧療護】健保加碼 提升安寧療護品質

最近民眾黨創黨主席柯文哲公開一名罕病患者赴瑞士安樂死，引發討論。衛福部長石崇良受訪時強調，安樂死形同「加工自殺」，在全球仍有爭議；衛福部醫事司長劉越萍直言，「安樂死是因痛苦來解決病人，推動安寧緩和是為了病人，來解決痛苦」，改善與提升安寧緩和醫療是現階段施政重點。

台灣安寧緩和醫療發展多年，臨終照護品質名列亞洲前段班，但部分民眾依然經歷遺憾的告別。衛福部指出，多數家庭往往於患者病情惡化時，被迫倉促做抉擇，讓病人、家屬與醫療團隊都承受極大壓力，也顯示預先溝通生命課題的重要性。

衛福部近年推動病人自主權利法，鼓勵民眾透過預立醫療照護諮商及早與家人討論生命末期照護，並完成預立醫療決定或安寧緩和醫療意願簽署。病人仍有決策能力時，充分表達自身價值觀與醫療意願，能降低家屬於重大醫療決策時的負擔，病人也能尊嚴善終。

在熟悉的家中、家人陪伴下走完最後一程，是許多人的心願，但受限照顧資源、家屬心理準備及社區支持等，目前接受安寧療護的病人，八成在醫院，僅二成使用居家安寧照護。健保署去年七月推動「全民健康保險安寧緩和療護品質加成獎勵方案」，透過安寧療護論質計酬，以提升安寧療護品質。

方案透過資深安寧醫事人員實地訪視照護現況及輔導教學，協助院所增進安寧療護品質，並依評核結果給予獎勵，評核結果分為良、優及特優，分別給予加成百分之十、廿及卅的獎勵，獎勵費須分配六成以上予以安寧團隊，鼓勵人員。

目前健保給付三種安寧療護服務模式，分為安寧居家療護、住院安寧療護、安寧共同照護，截至去年底，近九萬人受惠，給付點數十九億點。健保署也於今年五月底展開安寧病房評核，預計十一月底前完成評核，明年一月底前公告符合各類加成獎勵的院所名單。