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新聞眼／無人機管理 不能只想「禁」

聯合報／ 本報記者胡瑞玲

政府近年積極推動無人機產業，將無人機列為重點發展項目，推動國家隊、低空經濟及各項智慧應用，也期待無人機在物流巡檢、農業、測繪、救災及國防等領域發揮更大效益。然而政府一面高喊發展產業，另一面卻讓合法飛行空域愈來愈少，政策目標顯然和管理措施互相矛盾。

根據民航局統計，截至今年六月底，全台已有逾四萬架無人機完成註冊、逾三萬六千張有效操作證照，無人機早已不是少數人的休閒娛樂，而是逐漸發展成具規模的休閒、商業及專業應用活動。

產業規模的成長，理應搭配更完善的低空治理制度，不過目前國內無人機管理只看到禁限航區持續擴大，卻鮮少看到合法飛行場域同步擴充。政府一方面盼打造無人機產業、培養人才，另一方面卻讓玩家愈來愈難找到合法練飛場所，長期而言，不僅影響休閒玩家，也可能衝擊人才養成及產業發展基礎。

此次在外界強烈反彈後，賴政府才又重新檢討部分禁限航區、適度放寬限制，這種「不告不理」的態度，也凸顯從中央到地方，在畫設無人機禁限航區前，根本沒有完整評估，才會一遇壓力就轉彎。

無人機管理牽涉民航局、國防部、各目的事業主管機關以及地方政府，各單位往往基於自身管理需求或風險考量，不斷擴大限制範圍，最終造成禁限航區層層疊加，中央與地方各行其是，形成典型的多頭馬車，缺乏跨部會協調與一致標準。

無人機產業要發展，安全管理當然不可少，但相關治理不能只有畫出愈來愈多「不能飛」的地方，更應將重點放在「哪裡可以安全飛」。

如何建立兼顧國安、公共安全與產業發展的低空空域治理制度，讓禁限航區有一致標準、合法飛行空間能同步增加，才是政府推動無人機政策時，更值得努力的方向，否則今天解除一部分限制，明天又新增另一批禁區，只會讓產業與民眾始終處於高度不確定的環境中。

民航局 無人機 國家隊

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