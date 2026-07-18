橘世代／【關於善終──安寧療護】安寧之母 為善終做安排

「善終」是什麼？哪些部分我們可以努力？哪些需要倚靠他人協助？如何到生命最後一刻都感到舒適自在，沒有遺憾？來看看台灣善終的拓荒者、安寧療護之母趙可式做了哪些事。

台灣安寧療護之母趙可式今年七十八歲。她在二○一九年，七十一歲時因癌症復發、骨頭斷裂，進了安寧病房，一手創建台灣安寧療護的她住進安寧病房，那是此生距離死亡最近的時刻，她以為生命即將走到盡頭，邀請了天主教神父到病房施行了臨終前的「傅油聖事」。

後來趙可式病情穩定，離開安寧病房，透過服用標靶藥物及中藥，癌症得到控制。

身心靈獲安頓 不會懼怕死亡

面對死亡的未知會恐懼嗎？趙可式搖搖頭說不會，當時她感受到的是喜樂與「要回天家了」的平靜。早在那時，她就做好了善終善別的準備。

身為台灣善終的拓荒者，趙可式認為善終不外乎做到「身心靈」的平安。「身體平安」指的是將身體的痛苦減到最低，到生命最後仍整齊、清潔與舒適。她強調，病人進入瀕死期，醫療重點應從延長生命轉為減輕痛苦，避免無效醫療。「心理平安」則是情緒穩定，化解俗世的恩怨情仇，趙可式在臨床看見，許多人臨終前的不安來自未解的祕密或家庭糾紛，她曾協助一位對私生子身世感到罪惡的母親，在臨終前讓家人相認、解開心結，全家相擁痛哭後，病人當晚便無遺憾地離世。「靈性平安」是透過與神靈建立超越時空的連結，安頓內心，以面對死亡帶來的無助與恐懼。

趙可式（左）將安寧療護的推廣視為一生使命。聯合報系資料照

自己努力善終 也需他人協助

對她來說，要善終，有自己可以努力的，也有需要他人協助部分。

趙可式現在住安養機構，每天都會到寧靜美麗的聖堂祈禱。她形容與天主的對話就像「跟最愛你、最了解你的人聊天」，日前看到曾經叱吒風雲的名人失智後成為新聞八卦，她向天主表達不捨的心情，祈求天主讓這位名人能過得順利些，其家人也能透過信仰獲得安慰，她也感謝天主，感恩自己比這位名人年長，腦筋依然清晰、沒有失智。她偶爾感覺死亡靠近，也深信，「天主會在最好的時間、用最好的方法、最好的地點收我的靈魂回去他的懷抱」。

信仰為趙可式帶來心理與靈性的平安，而身體平安，需要他人的協助，她也一一囑託。

未婚無後的她，為自己選擇了安寧病房，確保臨終身體痛苦時，有熟識且信任的醫護人員照顧。在法律與醫療意願的代理上，她早就立好遺囑、簽署「預立醫療決定書」，也指定好遺囑執行人與意定監護人，未來將所有剩餘的財產捐獻給天主教會與修會。喪葬部分就請信任的喪葬業者小冬瓜（郭憲鴻）處理。能夠到生命最後一刻都為自己做決定，都感到平安、舒適與安心，是趙可式追求的善終。