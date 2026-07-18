禁限區怎畫 朝野立委促標準一致

聯合報／ 記者屈彥辰王小萌張曼蘋／台北報導

無人機玩家預計今天赴交通部抗議，反對政府畫設太多無人機禁航區。國民黨立委葛如鈞表示，無人機管理確實必須兼顧國安與飛安，但仍應提出明確、科學且一致的標準，不能讓北部玩家空間一直被壓縮；民眾黨立法院黨團總召陳清龍則表示，將研議民用航空法修法，修正不合理的飛航法規。

葛如鈞說，中央政府以及行政機關應公開畫設依據，並與玩家、產業及專業團體溝通，當禁、限飛區有大幅調整，政府不能只更新網站或App，必須充分公告、清楚通知，否則民眾很可能在不知情下誤觸規定，面臨高額罰鍰。

陳清龍表示，政府一方面說要發展無人機，但另一方面卻對民用無人機飛航畫設極不合理的限制，今年六月廿四日所公告的禁航區，竟連無人機的考場都被納入，邏輯嚴重錯亂，讓人無法理解。

陳清龍說，未來民眾黨團也會研議修正民用航空法，包含開放自然人夜航等，在兼顧飛航與公共安全的前提下，推動無人機產業發展。

民進黨立委陳冠廷也說，無人機管理因涉及軍事設施、關鍵基礎設施、政府機關或其他敏感區域，本來就應有必要的禁限航規範，但主管機關也應建立清楚、一致且可被檢驗的畫設標準，說明禁限航區擴大的具體理由、風險評估及公告程序，避免民眾無所適從。

陳冠廷說，台灣正積極發展無人機產業，除研發、製造及國防應用，也需要讓更多民眾有機會接觸、熟悉操作並累積經驗，無人機玩家、民間社團與一般操作者，都是無人機人才培育與產業發展的重要基礎，不能只增加限制，卻沒有提供合理、合法且安全的練習空間。

無人機 交通部 民航局

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