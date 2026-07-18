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第四屆500Young／永豐金控朱士廷勉青年 AI時代持續學習

聯合報／ 記者羅建怡／台北報導
永豐金控總經理朱士廷（左）頒發永豐特別獎給詹雨安。圖／500輯攝影團隊提供
永豐金控總經理朱士廷（左）頒發永豐特別獎給詹雨安。圖／500輯攝影團隊提供

第四屆「500Young」頒獎典禮昨登場，永豐金控總經理朱士廷出席頒發「永豐特別獎」，並勉勵青年世代，在ＡＩ加速產業變革的時代，唯有持續學習、不斷前進，才能在快速變動的環境中保持競爭力

本屆「永豐特別獎」由Heptabase共同創辦人暨執行長詹雨安獲得，年僅廿六歲即入選《富比士》亞洲卅歲以下傑出青年榜單的詹雨安，廿二歲創立視覺化知識管理平台Heptabase，以重新定義知識建構與思考模式受到國際市場肯定，也展現台灣青年創新創業的實力。

朱士廷表示，「500Young」聚焦一九九○年後青年世代，是一項以人為核心的獎項。他說，年輕世代是現在，也是未來的希望，在瞬息萬變的時代，更是推動社會轉型重要力量。他引用《愛麗絲夢遊仙境》中的「紅皇后理論」勉勵得主，並指出，「在這個世界裡，只有不停奔跑，才能留在原地」，正說明當前環境變化速度愈來愈快。尤其ＡＩ浪潮席捲各行各業，無論是學習、焦慮、不安或期待，每個人都面臨前所未有挑戰，青年更將成為帶領未來世界的重要力量。

朱士廷表示，永豐金控不只是贊助獎項，更希望透過實際合作支持青年發展。他舉例，首屆500Young得主、地方新詮釋獎得主吳君薇，目前已擔任永豐基金會董事；第二、三屆得主楊士慶、李宜軒、何庭安，也受邀參與永豐金控二○二六、二○二七年桌曆設計，讓青年創意有更多落地實踐的機會。

永豐金控 青年 競爭力

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