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橘世代／【關於善終──安寧療護】品質差很大 挑安寧病房 配備、護理是細節

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

安寧療護品質攸關能否善生善終善別，身為安寧療護的引路人，趙可式幫自己選擇了安寧病房—在北部就去台北榮總、南部則是成大醫院；在她心中，這兩間醫院有高品質的安寧療護。但是對於期盼善終卻沒有醫療背景的常人呢？如何選安寧病房？

趙可式直言，台灣安寧病房品質落差極大，健保給付安寧病房每個病人一天近七千元，認真將安寧做好的醫院，除了檢查、藥物、照護、舒緩身體諸般痛苦外，也會有音樂治療師、專任社工師、靈性關懷師等提供全人照顧，每位安寧病人一天的照護成本約兩萬元，醫院需要另外募款才能補足資源。不在乎品質的安寧病房，每天每人的成本可能只有兩千元，還能從給付中賺取四千多元。她形容其品質差異「像兩個世紀、兩個世界」。

她指出，目前台灣的安寧療護是按件計酬，品質優劣不會影響給付，官方也沒有供民眾評估優劣的資訊，只能靠口耳相傳及詢問安寧病房占床率判斷，照護品質差的醫院負評不斷，通常占床率也低。她也建議實地到病房觀察，透過以下指標來判斷優劣：

首先可以看病房是否有配備「超音波按摩洗澡機」？觀察洗澡機是被拿來種花、堆雜物，還是經常使用且有人員清理消毒。詢問是由誰幫病人洗頭，好的安寧病房會由專業的護理師親自執行，避免理髮部人員不慎抓破放射治療病人的脆弱頭皮。

觀察是否落實口腔護理。乾淨的口腔會讓病人恢復食欲，甚至享受食物，感受身為人的尊嚴。若病人嘴巴臭、舌苔厚，長滿白點，表示病房沒有為病人做口腔清潔。

詢問病房內的看護、病人或家屬，剛住進來時的疼痛及不適，是否已緩解。如果住一周仍未改善，表示其專業不足。趙可式也指出，傳統抽痰會讓病人全身痙攣、徒增痛苦；優質的安寧療護不抽痰，會使用超音波噴霧器等無痛方式排痰。

若有考慮出院回家度過生命最後一段，要確認醫療團隊的居家服務是否廿四小時全年無休，且在醫院能做的，在家裡都能做，像是醫師及護理師可拿著設備到府幫病人抽腹水。如果緊急狀況只能叫病人回急診，就失去居家安寧的意義。

過去民眾選擇安寧多半碰運氣，或倚靠「口碑」，這個困境即將迎來改變。趙可式安慰地表示，目前健保署在推行「安寧緩和療護品質評核加成獎勵方案」，她期待未來民眾在選擇安寧病房時，能擁有更客觀且具體的品質指標作為依據。

成大醫院 橘世代

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