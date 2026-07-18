禁限區擴大 地方：配合各方需求

各縣市無人機禁航或限航區不斷擴大，引起民間玩家反彈。雙北市府表示，愈來愈多單位提出需求，禁航範圍才會擴大，北市今年公告二處行政院與陽明山半徑五公里禁航區，就是行政院國土安全辦公室交辦。嘉義市府表示，市府僅為執行單位，非權責主管機關。

台北市交通局運輸管理科長謝霖霆表示，北市有一七八處禁航、限航區，今年數發部、行政院分別依國安辦公文來函，新增陽明山、行政院半徑五公里區域，畫設為紅區，禁止遙控無人機活動。

新北市交通局表示，新北市畫設三一六處禁航、限航區，軍事要塞若國防部來函，會配合公告實施，私部門申請就會審酌。至於華中橋靠近行政院國安辦附近，屬國家重要設施，北市府畫設半徑五公里為禁航區，新北被畫入就配合辦理。

新北大都會公園寬廣，屬於限制範圍，不少玩家要求開放。新北市交通局簡任技正吳政諺說，當地人潮密集，若無人機故障墜落恐危及安全；淡水河、大漢溪河面上空多可飛行，三重部分區域位在民航局航道範圍，受飛航限制，上游三峽、鶯歌地段則不限制。

台中市交通局長葉昭甫說，台中市禁止或限制飛航區域共五一五處，由相關機關依民航法規定提報範圍；台中市區屬都會稠密區，又鄰近清泉崗機場，都會區域多為「紅區」，無需申請即可飛行的「綠區」多在山林或沿海，至於醫院、學校等機關因風險問題，多數都是禁飛區。

高雄、屏東及嘉義市政府均表示，無人機禁限飛區涉及國防、飛安、關鍵基礎設施等需求，並非地方政府自行畫設，是依民航局及中央主管機關公告辦理。屏東縣府表示，將會持續蒐集民意，配合中央滾動檢討。