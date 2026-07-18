第四屆500Young／10名領航青年 台灣發展新動能

聯合報／ 記者高婉珮／台北報導
《500輯》發行人項國寧表示，500輯樂於扮演平台角色，發掘優秀青年，讓社會看見新世代的創造力與影響力。圖／500輯攝影團隊提供
《500輯》發行人項國寧表示，500輯樂於扮演平台角色，發掘優秀青年，讓社會看見新世代的創造力與影響力。圖／500輯攝影團隊提供

聯合報旗下青年質感媒體《500輯》所舉辦的「500Young」，今年活動邁入第四屆，獎項秉持「聚焦青年世代的領航獎項」主張，鎖定「九○後」Young Power，昨晚在三創生活園區頒獎，共選出十位各領域青年得主及其「領路人」，藉此看見引領台灣未來發展的新動能。

《500輯》發行人項國寧指出，「500Young」今年邁入第四屆，創辦初衷是希望讓各行各業中傑出、有才華且持續努力的年輕人被更多人看見，也獲得應有的肯定。他表示，《500輯》樂於扮演平台角色，發掘優秀青年，讓社會看見新世代的創造力與影響力。

傳承對話 鼓勵年輕人追夢

項國寧說，「500Young」最大的特色之一，是由每位得獎者親自選出一路上最啟發、鼓勵與支持自己的「領路人」，並邀請對方共同站上頒獎舞台共享榮耀。他認為，這樣的安排不只是向重要人生導師致謝，更呼應《500輯》推動世代交流與世代傳承的理念，期待透過不同世代的對話與陪伴，讓寶貴經驗與價值持續傳遞，鼓勵更多年輕人勇敢追夢。

今年的十位青年得主遍及插畫、藝術、服務、音樂、文學、永續等領域，得獎人包括插畫家高妍、金馬賓館當代美術館館長邵雅曼、台北晶華酒店首席侍酒師林允順、創作歌手派偉俊（Patrick Brasca）、作家温若喬、演員暨歌手9m88、RE-THINK重新思考執行長黃之揚、Studio Pros創辦人李宜軒、栗林裏主廚陳琮渝、Heptabase共同創辦人暨執行長詹雨安。

跨界名人 見證新世代力量

本屆頒獎典禮也邀請十組重量級頒獎人見證，包括PChome集團董事長詹宏志、國立陽明交通大學建築研究所教授龔書章、台灣大哥大總經理林之晨、「中亞聯大雙美術館」館長李玉玲、永豐金控總經理朱士廷、藝術家鄒駿昇、知名作詞人方文山與聯合線上董事長孫志華、《500輯》發行人項國寧、飲食生活作家葉怡蘭、導演陳玉勳。

永豐金控今年也持續擔任共同主辦，其設立的「永豐特別獎」由詹雨安獲獎。朱士廷表示，年輕人不只是未來的希望，也是現在推動社會前進的重要力量。他指出，ＡＩ與產業轉型帶來挑戰，但同時創造更多可能，期待青年成為引領未來的重要力量。他同時強調，永豐金控對500Young的支持，不僅是贊助活動，更持續提供歷屆得主合作機會與發展平台，陪伴青年共同創造更好的未來。

青年 聯合報 詹宏志 永豐金控

延伸閱讀

第四屆500Young／《500輯》發行人項國寧：「款待藝術」翻轉傳統定義

第四屆500Young／永續類頒獎人朱士廷：取之於社會 更多的社會責任

第四屆500Young／藝術類得主邵雅曼：讓藝術成為城市與世界對話的平台

第四屆500Young／台灣大總座林之晨讚詹雨安 為台灣青年照亮創業路

相關新聞

院長講堂／成大醫院斗六分院院長何宗憲 媽祖選的院長 診療傳遞醫者溫度

今年初接任成大醫院斗六分院院長的何宗憲，就任典禮上一段插曲成為話題。去年白沙屯媽祖進香鑾轎行經斗六時，他手持成大旗幟，帶領醫護團隊隨行畫面被捕捉，當時即被指為「院長」，讓不少人笑稱他是「媽祖選的院長」。他一笑置之，但回顧其從醫軌跡，他從一心想在實驗室鑽研病毒的「科學家夢想」，走進急診與安寧病房的醫路，確實充滿轉折與因緣。

健康你我他／勤走操場復健 變身心靈導師

剛到操場晨跑時，我總是埋頭向前衝，後來發現居民都會互相打招呼，微笑、點頭或揮手道早安，增添活力與好心情。我比照辦理後不久就認識好多人，並與經銷科學中藥的勇哥、製造彈簧床的阿華、賣海蜇皮的阿瑞及教官阿德結成好友群組。

愛肝達人站／喝酒與吳鳳

最近，陸續有幾位多年不見的老病友回到門診。

第四屆500Young／永豐金控朱士廷勉青年 AI時代持續學習

第四屆「500Young」頒獎典禮昨登場，永豐金控總經理朱士廷出席頒發「永豐特別獎」，並勉勵青年世代，在ＡＩ加速產業變革的時代，唯有持續學習、不斷前進，才能在快速變動的環境中保持競爭力。

第四屆500Young／10名領航青年 台灣發展新動能

由聯合報旗下青年質感媒體《500輯》所舉辦的「500Young」，今年活動邁入第四屆，獎項秉持「聚焦青年世代的領航獎項」主張，鎖定「九○後」Young Power，昨晚在三創生活園區頒獎，共選出十位各領域青年得主及其「領路人」，藉此看見引領台灣未來發展的新動能。

堰塞湖如未爆彈 花蓮觀光「業績不斷探低點」

花蓮萬里溪堰塞湖溢流預估時間點一延再延，花蓮觀光業者形容，堰塞湖就像一顆未爆彈，一天收到廿一通警戒通知，根本沒有旅客敢來。正值暑假旅遊旺季，業績卻跌到僅剩一成。堰塞湖這顆炸彈不論何時炸開，都已將當地旅宿業炸得遍體鱗傷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。