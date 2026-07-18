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嘉市上空「幾乎全被大紅圈包住」

聯合報／ 記者魯永明徐白櫻潘奕言游明煌簡慧珍／連線報導

國家推動無人機產業與聚落，不過民間空拍飛行限制卻愈來愈嚴格。無人機玩家抱怨，無人機禁飛或限飛區擴大很多，甚至事前確認為綠區或黃區，飛行當天卻被改為禁航紅區，也未見事先公告，政府推動無人機產業，卻限縮民間飛行空間，根本本末倒置。

嘉義無人機玩家查詢飛行空域發現，嘉市蘭潭上空及市區大半空域，被畫設紅色禁飛航區，嘉義市三分之二以上範圍都被納入，除嘉義水上機場、陸軍設施等，連故宮南院、嘉義長庚、仁義潭等公共設施空域，都被納入管制範圍。

「打開系統地圖，嘉市上空幾乎被大紅圈包住，真的很震驚。」有飛行執照的資深玩家表示，守法的人愈來愈難飛，違規人照樣飛，未來合法空拍申請程序與成本勢必增加。

資深玩家謝志煌說，近期限飛或禁飛區擴大很多，令人難以適從，有時事先查看空域屬綠區或者黃區，實際到場卻變成紅區禁飛，無人機空域改變應事先預告，甚至定期檢討，而不是突然改變，否則玩家難以適從。

余姓玩家說，台灣要合法使用無人機，須通過民航局學術科考試，取得合法操作證，也只有三年效期；若要在禁限航區或建物道路周邊飛行，還要有合法法人資格，才能申請解禁。

黃姓玩家說，常以空拍機紀錄重大建設或颱風、豪雨等天災，現在北港溪到朴子溪出海口延續至外傘頂洲，被大面積畫設禁航區，嚴重影響拍攝。張姓玩家也抱怨，高雄因機場加上軍事區域，市區幾乎都是禁飛區，必須申請才能飛。

屏東葉姓玩家表示，禁限區可由不同單位提出，但各單位各行其是，禁限區只增不減，根本無邏輯可言。有玩家認為，無人機管理涉及民航、軍方及各機關，管理多頭馬車，政府高喊發展無人機產業，卻限縮民間飛行空間，法律及整體環境都不利無人機推廣，政府應放寬管制。

嘉義 無人機 民航局 國防部

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