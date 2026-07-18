堰塞湖如未爆彈 花蓮觀光「業績不斷探低點」

花蓮萬里溪堰塞湖溢流預估時間點一延再延，花蓮觀光業者形容，堰塞湖就像一顆未爆彈，一天收到廿一通警戒通知，根本沒有旅客敢來。正值暑假旅遊旺季，業績卻跌到僅剩一成。堰塞湖這顆炸彈不論何時炸開，都已將當地旅宿業炸得遍體鱗傷。

林保署依法於推估溢流前十二小時發布紅色警戒，推測昨天傍晚就可能溢流，不過遲遲未見溢流跡象。

昨天下午台鐵配合溢流監測，宣布東部幹線鳳林至光復間預警性停駛，台九線萬里溪橋也預警性封橋。不過隨溢流時間延後，下午五時後，台鐵恢復正常通車，萬里溪橋也在入夜前開放單線雙向管制通行。

鐵公路封路情形隨著水位起伏擺盪，民眾難規畫出遊行程。尤其本周末，花蓮有一年一度的「太平洋南島聯合豐年節」、台東則有「台灣國際熱氣球嘉年華」活動，台鐵為疏散旅客，早早宣布加開兩班次列車往返北東，卻遇上堰塞湖攪局，就怕未來四十八小時內，堰塞湖溢流，鐵路阻斷，讓花東觀光再受打擊。

「花蓮南區觀光樓地板已經破了，已經進入地下室了。」瑞穗黃金溫泉業者邱弘光說，堰塞湖何時炸對當地而言「都很慘」，三天兩頭紅色警戒，早把旅客嚇跑。

邱弘光說，業績不斷下探最低點，以往民宿假日訂房率可以達到八、九成，○四○三大地震重創花蓮，一個月訂房率跌至四、五成。而馬太鞍溪堰塞湖溢流則成最後一根稻草，目前住宿率僅剩一成。