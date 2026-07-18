無人機玩家爭取空域 今赴交部抗議

近年無人機盛行，帶動空拍玩家人數攀升，不過有無人機玩家發現，原本就限制重重的無人機地圖，近期禁飛、限飛範圍竟又再擴大，過去可合法練飛的新北河堤、陽明山如今都成了禁區，稍一不慎，就可能吃上罰單。為了討回「空拍權」，由無人機玩家組成的三一三反不平等空域聯盟今下午將赴交通部抗議。

過去各縣市空拍機禁飛、限飛範圍無統一規範，其中交通部民航局轄管的禁飛範圍，是針對機場跑道兩端中心點半徑五公里，以及跑道中心線左右兩側二點六公里範圍內嚴格禁飛或限高，若違規使用無人機闖入將開罰卅萬至一五○萬元，其餘範圍如河邊、山區、市中心等均由各地方政府或其他事業主管機關規範，罰鍰金額也由地方政府訂定。

不過由於地方政府長期不重視玩家權益，加上疑似不了解無人機發展狀況，導致只要有一點疑慮，就乾脆直接畫設為禁飛、限制區，壓縮無人機玩家合法空域。

三一三反不平等空域聯盟表示，過去很多玩家會在華中橋、新北河堤、三重飛場練習，如今全變成紅區，禁止玩家練飛；嘉義民航局無人機考場附近直徑十公里，也被自來水公司申請為禁區，嚴重影響練飛、考試的考生。

聯盟發起人吳明陽表示，這次新增的禁飛範圍都沒公告，除非自行上網查詢，否則恐被罰卅萬元以上罰鍰，很多玩家在公告前早就申請場地，如今也只能停擺。呼籲地方政府放寬禁航範圍外，也希望民航局規畫相關指引，讓地方政府在畫設飛航區、禁限區時能有參考。

考量民眾確實有使用需求，交通部民航局表示，六月公告新增的廿三處圓形禁限航區，是因涉及重要政府機關、電力設施、水利設施，但經考量後，平時玩家只要在不違反民航法等相關規定前提下，即可從事無人機活動，不過在主管機關公告演習期間或發生重大事件時，如防災演練、軍事演習等，禁止從事遙控無人機活動。

至於何謂「重大事件」？民航局表示，由政府機關及其他主管機關來訂定，但過去有類似案例，如電廠或水利設施發生問題、花蓮地震期間只有救災飛機可進。

至於去年十一月已畫設的禁限航區，民航局說，將從被擴大的五公里，回到原本的三公里範圍，民眾若要從事無人機活動，需事先提出申請，各部會也會重新檢視其原提報範圍，盡速調整。