壩頂長高 萬里溪堰塞湖溢流再延

花蓮萬里溪堰塞湖原預估昨潰決，卻又崩落土石讓壩頂「長高」約一點五公尺，預估溢流時程最晚延至明天，鳳林、萬榮兩鄉鎮二一三名撤離的保全戶有部分已「關九天」，不安情緒逼近臨界點。中央災害應變中心指出，萬里溪堰塞湖不穩定性極高，恐隨時潰決，因應紅色警戒防災需求，萬榮鄉萬榮村和鳳林鎮森榮、長橋、山興、鳳信及大榮五里警戒範圍保全戶今天全面停班停課。

萬里溪堰塞湖蓄水量逾五百萬噸，從六月下旬發現至今，已四度發布黃色、三度發布紅色警戒，警戒期間下游鳳林、萬榮兩鄉鎮保全戶被撤離。

鳳林鎮森榮里全區淨空，都是退休的林場老員工，平均年齡約八十歲，廿多人從九日起入住收容所，每天都關切溢流進度，原期待昨天溢流後回家，卻發現又是一場空。兩鄉鎮公所都反映，收容戶多日看著有家歸不得，心情愈來愈煩躁，不滿情緒逐漸高漲。

森榮里長謝玉珍不是保全戶，但陪著老人家住進收容處所相伴。她說，長者們每天都在問「明天能不能回家？」結果卻是一天又一天，原以為昨天就會有結果，沒想到還是不溢流，忍不住埋怨「怎麼那麼多個明天」？

林保署花蓮分署安排專人到收容處所說明目前堰塞湖狀況，副指揮官、農業部長陳駿季要求若昨天未溢流，今天要再向收容民眾說明現況及可能的風險。

堰塞湖水位昨天上午八時離壩頂僅廿六公分，且上方增加兩個滲流點，中央原預估最快下午二時、最晚傍晚五時溢流，縣府隨即在鳳林鎮開設前進指揮所，備妥重機械、人力、物力待命；下游橋梁台九線萬里溪、西寶、箭瑛、中興等橋梁都管制或封閉；台鐵鳳林到光復下午三時後停駛兩小時後復駛，後續視堰塞湖狀況隨時發布最新行車資訊。

不過直到昨晚溢流都未發生，林保署說明，未溢流原因是上方還有壩頂右岸陸續崩落鬆散土石，蓄水效果雖不穩定，仍使湖區水位持續上升，但壩體滲流量較前兩天增加，顯示內部受蓄水壓力影響，風險提高。

中央災害應變中心指揮官季連成說，萬里溪堰塞湖和馬太鞍溪堰塞湖雖近在咫尺，但形成和溢流狀態完全不同。萬里溪堰塞湖不穩定性極高，紅色警戒會掛一段時間，須持續嚴密監控。依林保署報告，堰塞湖一旦溢流，可能蓄滿穩定溢流、壩體局部刷深蓄水量減少，及大幅潰決或全潰，回歸自然河道，無論如何監控量能都要提升。

花蓮分署表示，經防災團隊評估，若溢流大部分湖水會在萬里溪河道內，溢淹可能性不大，若淹水會在卅公分以下。