聽新聞
0:00 / 0:00

壩頂長高 萬里溪堰塞湖溢流再延

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮萬里溪堰塞湖17日監控蓄水量已滿，但因土石持續崩落又「長高」1.5公尺，導致溢流時間再延後，最晚可能要到19日。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖17日監控蓄水量已滿，但因土石持續崩落又「長高」1.5公尺，導致溢流時間再延後，最晚可能要到19日。圖／林業署花蓮分署提供

花蓮萬里溪堰塞湖原預估昨潰決，卻又崩落土石讓壩頂「長高」約一點五公尺，預估溢流時程最晚延至明天，鳳林、萬榮兩鄉鎮二一三名撤離的保全戶有部分已「關九天」，不安情緒逼近臨界點。中央災害應變中心指出，萬里溪堰塞湖不穩定性極高，恐隨時潰決，因應紅色警戒防災需求，萬榮鄉萬榮村和鳳林鎮森榮、長橋、山興、鳳信及大榮五里警戒範圍保全戶今天全面停班停課。

萬里溪堰塞湖蓄水量逾五百萬噸，從六月下旬發現至今，已四度發布黃色、三度發布紅色警戒，警戒期間下游鳳林、萬榮兩鄉鎮保全戶被撤離。

鳳林鎮森榮里全區淨空，都是退休的林場老員工，平均年齡約八十歲，廿多人從九日起入住收容所，每天都關切溢流進度，原期待昨天溢流後回家，卻發現又是一場空。兩鄉鎮公所都反映，收容戶多日看著有家歸不得，心情愈來愈煩躁，不滿情緒逐漸高漲。

森榮里長謝玉珍不是保全戶，但陪著老人家住進收容處所相伴。她說，長者們每天都在問「明天能不能回家？」結果卻是一天又一天，原以為昨天就會有結果，沒想到還是不溢流，忍不住埋怨「怎麼那麼多個明天」？

林保署花蓮分署安排專人到收容處所說明目前堰塞湖狀況，副指揮官、農業部長陳駿季要求若昨天未溢流，今天要再向收容民眾說明現況及可能的風險。

堰塞湖水位昨天上午八時離壩頂僅廿六公分，且上方增加兩個滲流點，中央原預估最快下午二時、最晚傍晚五時溢流，縣府隨即在鳳林鎮開設前進指揮所，備妥重機械、人力、物力待命；下游橋梁台九線萬里溪、西寶、箭瑛、中興等橋梁都管制或封閉；台鐵鳳林到光復下午三時後停駛兩小時後復駛，後續視堰塞湖狀況隨時發布最新行車資訊。

不過直到昨晚溢流都未發生，林保署說明，未溢流原因是上方還有壩頂右岸陸續崩落鬆散土石，蓄水效果雖不穩定，仍使湖區水位持續上升，但壩體滲流量較前兩天增加，顯示內部受蓄水壓力影響，風險提高。

中央災害應變中心指揮官季連成說，萬里溪堰塞湖和馬太鞍溪堰塞湖雖近在咫尺，但形成和溢流狀態完全不同。萬里溪堰塞湖不穩定性極高，紅色警戒會掛一段時間，須持續嚴密監控。依林保署報告，堰塞湖一旦溢流，可能蓄滿穩定溢流、壩體局部刷深蓄水量減少，及大幅潰決或全潰，回歸自然河道，無論如何監控量能都要提升。

花蓮分署表示，經防災團隊評估，若溢流大部分湖水會在萬里溪河道內，溢淹可能性不大，若淹水會在卅公分以下。

花蓮 堰塞湖 林保署 季連成

延伸閱讀

距壩頂溢流口只剩26公分！萬里溪堰塞湖下午5點可能溢流

花蓮萬里溪堰塞湖要滿了！ 中央示警：不穩定性高、隨時會潰決

花蓮萬里溪堰塞湖紅色警戒 預估17日下午溢流

花蓮萬里溪堰塞湖將溢流 萬榮、鳳林17日部分停班課

相關新聞

院長講堂／成大醫院斗六分院院長何宗憲 媽祖選的院長 診療傳遞醫者溫度

今年初接任成大醫院斗六分院院長的何宗憲，就任典禮上一段插曲成為話題。去年白沙屯媽祖進香鑾轎行經斗六時，他手持成大旗幟，帶領醫護團隊隨行畫面被捕捉，當時即被指為「院長」，讓不少人笑稱他是「媽祖選的院長」。他一笑置之，但回顧其從醫軌跡，他從一心想在實驗室鑽研病毒的「科學家夢想」，走進急診與安寧病房的醫路，確實充滿轉折與因緣。

健康你我他／勤走操場復健 變身心靈導師

剛到操場晨跑時，我總是埋頭向前衝，後來發現居民都會互相打招呼，微笑、點頭或揮手道早安，增添活力與好心情。我比照辦理後不久就認識好多人，並與經銷科學中藥的勇哥、製造彈簧床的阿華、賣海蜇皮的阿瑞及教官阿德結成好友群組。

愛肝達人站／喝酒與吳鳳

最近，陸續有幾位多年不見的老病友回到門診。

第四屆500Young／永豐金控朱士廷勉青年 AI時代持續學習

第四屆「500Young」頒獎典禮昨登場，永豐金控總經理朱士廷出席頒發「永豐特別獎」，並勉勵青年世代，在ＡＩ加速產業變革的時代，唯有持續學習、不斷前進，才能在快速變動的環境中保持競爭力。

第四屆500Young／10名領航青年 台灣發展新動能

由聯合報旗下青年質感媒體《500輯》所舉辦的「500Young」，今年活動邁入第四屆，獎項秉持「聚焦青年世代的領航獎項」主張，鎖定「九○後」Young Power，昨晚在三創生活園區頒獎，共選出十位各領域青年得主及其「領路人」，藉此看見引領台灣未來發展的新動能。

堰塞湖如未爆彈 花蓮觀光「業績不斷探低點」

花蓮萬里溪堰塞湖溢流預估時間點一延再延，花蓮觀光業者形容，堰塞湖就像一顆未爆彈，一天收到廿一通警戒通知，根本沒有旅客敢來。正值暑假旅遊旺季，業績卻跌到僅剩一成。堰塞湖這顆炸彈不論何時炸開，都已將當地旅宿業炸得遍體鱗傷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。