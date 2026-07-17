第四屆500Young／90後Young Power發光！派偉俊、9m88等10位青年得主獲獎

立意鼓勵潛力新秀的「500Young」由聯合報旗下青年質感媒體《500輯》所舉辦，今年活動邁入第四屆，獎項秉持「聚焦青年世代的領航獎項」主張，鎖定「九○後」Young Power，昨晚在三創生活園區頒獎，共選出十位各領域青年得主及其「領路人」，藉此看見引領台灣未來發展的新動能。

第四屆500 Young獲獎青年得主與領路人、頒獎人合影。圖／500輯攝影團隊提供

《500輯》發行人項國寧指出，「500Young」今年邁入第四屆，創辦初衷是希望讓各行各業中傑出、有才華且持續努力的年輕人被更多人看見，也獲得應有的肯定。他表示，《500輯》樂於扮演平台角色，發掘優秀青年，讓社會看見新世代的創造力與影響力。

項國寧說，「500Young」最大的特色之一，是由每位得獎者親自選出一路上最啟發、鼓勵與支持自己的「領路人」，並邀請對方共同站上頒獎舞台共享榮耀。他認為，這樣的安排不只是向重要人生導師致謝，更呼應《500輯》推動世代交流與世代傳承的理念，期待透過不同世代的對話與陪伴，讓寶貴經驗與價值持續傳遞，鼓勵更多年輕人勇敢追夢。他同時期盼「500Young」未來持續發揮鼓勵與啟發青年創作者、實踐者的平台功能，陪伴更多年輕人在各自領域持續發光。

今年的十位青年得主遍及插畫、藝術、服務、音樂、文學、永續等領域，得獎人包括插畫家高妍、金馬賓館當代美術館館長邵雅曼、台北晶華酒店首席侍酒師林允順、創作歌手派偉俊（Patrick Brasca）、作家温若喬、演員暨歌手9m88、RE-THINK重新思考執行長黃之揚、Studio Pros創辦人李宜軒、栗林裏主廚陳琮渝、Heptabase共同創辦人暨執行長詹雨安。

本屆頒獎典禮也邀請十位重量級頒獎人見證，包括PChome集團董事長詹宏志、國立陽明交通大學建築研究所教授龔書章、台灣大哥大總經理林之晨、「中亞聯大雙美術館」館長李玉玲、永豐金控總經理朱士廷、藝術家鄒駿昇、知名作詞人方文山、《500輯》發行人項國寧、飲食生活作家葉怡蘭、導演陳玉勳。

永豐金控今年也持續擔任共同主辦，其設立的「永豐特別獎」由詹雨安獲獎。朱士廷表示，年輕人不只是未來的希望，也是現在推動社會前進的重要力量。他指出，AI與產業轉型帶來挑戰，但同時創造更多可能，期待青年成為引領未來的重要力量。他同時強調，永豐金控對500Young的支持，不僅是贊助活動，更持續提供歷屆得主合作機會與發展平台，陪伴青年共同創造更好的未來。

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