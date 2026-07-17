第四屆500Young／《500輯》發行人項國寧：「款待藝術」翻轉傳統定義
長年關注青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》，與同樣專注青年未來的永豐金控，共同主辦的第四屆「500Young」頒獎典禮，7月17日於三創生活園區登場。
著重於發掘以1990年後青年為主角的領航獎項「500Young」，這群兼具創新思維與實踐勇氣的年輕新勢力，早已是台灣社會不可或缺的重中之重，更是推動時代轉型的重要引擎。本屆獎項分布插畫、藝術、服務、音樂、文學、演繹、永續、設計、餐飲、科技創新類共10個領域，並同步頒發永豐特別獎，最終由500輯決選同時具備傑出表現與未來潛力的10位青年得主，也請青年得主自主選出曾經影響他們的領路人，讓在築夢道路上啟蒙了他們的人同享榮耀。
《500輯》發行人項國寧今晚同時也擔任服務類頒獎人，在致詞時感性表示，「聆聽了每位獲獎青年與領路人的發言，內心深受感動。」他讚許這群年輕世代在各自的專業領域中，承接了前人的腳步並持續向前奔跑，共同為台灣打造出一個豐富且多元的社會。
在將獎項頒發給台北晶華酒店首席侍酒師林允順之前，項國寧特別引領現場與會者重新思考「藝術」的定義。他指出，一般人提到藝術，往往會聯想到小說、繪畫、詩歌、電影或建築等傳統範疇，但在日常生活中，特別是在餐館內用餐時，還存在著一種非常獨特的「款待的藝術」。
項國寧強調，這種款待的藝術不僅需要具備深厚且豐富的餐飲專業知識，更考驗著服務者是否擁有深刻的同理心，以及對人性的細膩洞察。從掌握客人的用餐節奏到精準調配口味，其展現出的高度專業與美學藝術價值，與其他傳統藝術相比，完全不遜色。
透過服務類獎項的頒發，不僅將侍酒師的角色從技術職能提升至高階藝術的實踐層次，更展現了《500輯》期盼透過跨域對話，持續點亮台灣各角落青年才華的初衷。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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主辦單位｜500輯
共同主辦｜永豐金控
贊助品牌｜鞋全家福
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