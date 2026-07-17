第四屆500Young／龔書章：設計就是煉金 用作品凝聚價值影響世界

長年關注青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》，與同樣專注青年未來的永豐金控，共同主辦的第四屆「500Young」頒獎典禮，7月17日於三創生活園區登場。

著重於發掘以1990年後青年為主角的領航獎項「500Young」，這群兼具創新思維與實踐勇氣的年輕新勢力，早已是台灣社會不可或缺的重中之重，更是推動時代轉型的重要引擎。本屆獎項分布插畫、藝術、服務、音樂、文學、演繹、永續、設計、餐飲、科技創新類共10個領域，並同步頒發永豐特別獎，最終由500輯決選同時具備傑出表現與未來潛力的10位青年得主，也請青年得主自主選出曾經影響他們的領路人，讓在築夢道路上啟蒙了他們的人同享榮耀。

第四屆「500Young」設計類「視覺煉金師獎」頒獎人為國立陽明交通大學建築研究所教授龔書章。龔書章既為建築師、建築師暨教育者，長期深耕建築設計、城市治理、文化策展與社會設計領域，致力於將建築結合公共服務、地方創生及跨域合作，推動設計介入社會議題，建立由下而上的城市治理模式。他曾創立原相聯合建築師事務所，作品屢獲台灣建築獎等肯定，近年更擔任多項國家級設計與文化展覽總策展人，並獲臺北文化獎、金點設計獎最佳設計成就獎等榮譽。

他表示今天上台頒發這個設計類獎項時，其實懷抱著羨慕之情。「因為在我那個年代，做設計師總是在想著怎麼把作品做好、做美，如此而已。但我認為，現在的年輕設計師其實很幸福。雖然必須面對各種挑戰，卻也充滿著各種可能。現在的設計師不只是把設計作品做好，更重要的是透過作品，讓大家理解這個世界是什麼樣子。」

他接著提到，尤其在當代AI、數位科技、社群、品牌等，設計師要在各種新技術快速成長時保持自我，還要持續回應客戶端、社群平台的需求，如何克服這些不同的問題，並在這之中建立自己看待世界的一種觀點，還要讓自己的創作對世界產生影響力，這是設計師對自身更高層次的追求，也是一種屬於這世代新的挑戰。

「我想，今年獲得500Young設計類獎項的年輕設計師，和所有走在這個時代的年輕人一樣，身處一個充滿挑戰，但也非常幸福的時代。在這裡，先恭喜今年設計類的得主。

今年的得主一直認為自己沒有什麼天分，而是靠著極致的努力一路走到今天。我想，她有一個非常重要的能力。很多人在介紹她的時候，都稱她是一位很重要的『煉金師』。我認為，設計師本來就是煉金師，因為煉金師最重要的，就是能夠把不同的元素重新轉化，創造出新的價值。」

他充滿肯定地說，今年的得獎者，身為年輕世代的創作者，不只是持續精進自己的技術，更重要的是，在一次次奮鬥、懷疑，以及還看不清方向的過程中，慢慢建立起對自己的信任。他說：「對自己的信任，是年輕創作者最重要的能力。」

他觀察到，不管是在什麼樣的設計領域，幾乎都能看到得獎者的存在與努力。即使自己並不是他的領路人，也不認識她，但任何只要關心設計的人，都很難不注意到她的作品。

龔書章接著公布今年500Young的設計類得主——「StudioPros創辦人」李宜軒。

最後他讚美李宜軒，「她今天不只是證明了自己面對這個時代的方式，更展現了把非常困難、複雜的事情變為簡單，把抽象的概念轉化成令人印象深刻作品的能力。」在台下熱烈的鼓掌聲中，李宜軒走上台，兩個不同的設計世代在此交會，共築成「設計讓世界更為美好」的未來。