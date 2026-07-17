第四屆 500Young／中亞聯大雙館長李玉玲：年輕世代是值得跟隨的世代

長年關注青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》，與同樣專注青年未來的永豐金控，共同主辦的第四屆「500Young」頒獎典禮，7月17日於三創生活園區登場。

著重於發掘以1990年後青年為主角的領航獎項「500Young」，這群兼具創新思維與實踐勇氣的年輕新勢力，早已是台灣社會不可或缺的重中之重，更是推動時代轉型的重要引擎。本屆獎項分布插畫、藝術、服務、音樂、文學、演繹、永續、設計、餐飲、科技創新類共10個領域，並同步頒發永豐特別獎，最終由500輯決選同時具備傑出表現與未來潛力的10位青年得主，也請青年得主自主選出曾經影響他們的領路人，讓在築夢道路上啟蒙了他們的人同享榮耀。

亞洲大學現代美術館、中國醫藥大學美術館雙館長（簡稱中亞聯大）李玉玲出席500Young頒獎典禮，擔任藝術類得主的頒獎人。首次參與500Young的她坦言，前幾位頒獎人的致詞都十分精彩，讓原本準備好講稿的她也忍不住感到緊張，「很多人在頒獎典禮上都會說自己比得獎人還緊張，事實上，我現在真的有一點緊張。」一番真誠開場，也拉近了與現場來賓的距離。

身為雙美術館館長，李玉玲始終相信，一座當代美術館的重要性，不只在於策劃精彩的展覽，更在於每一位觀眾走出美術館時，是否能帶著一種不同於以往的眼光，重新感受周遭環境。她以亞洲大學現代美術館近期推動的展覽為例，說明藝術能讓人重新意識到自身與自然、環境及萬事萬物之間的連結，也讓觀看成為理解世界的方法。

此次擔任藝術類頒獎人，令她格外欣喜，因為得以介紹一位長期欣賞的藝術同行者——金馬賓館當代美術館館長邵雅曼。李玉玲回憶，2016年自臺北赴高雄接任高雄市立美術館館長時，深感美術館需要更多在地企業資源，因此拜訪多位企業家，其中一位便是邵雅曼的父親、企業家邵永添。

當時邵永添坦言，自己正全心投入一項與城市有關的文化計畫，無暇參與其他事務。那項計畫，正是重新改造承載臺灣特殊歷史記憶的金馬賓館。他希望透過藝術與文化，讓這座過去曾是離島服役官兵重要中繼站的建築，轉化為嶄新的城市當代文化場域。這份構想一度令李玉玲感到驚訝，直到邵永添介紹剛從英國返臺的女兒邵雅曼，經過幾次深入交談，她逐漸相信，這個理想確實有可能實現。

李玉玲形容，當時的邵雅曼雖然年輕，卻如海綿般不斷向不同領域學習，並以當代藝術為核心，將設計、時尚與當代工藝融入跨領域策展。金馬賓館當代美術館成立至今不到十年，已成為高雄重要的文化地標，更是城市與國際藝術交流的重要平台。

談及500Young所象徵的「Leading the Way」，李玉玲認為，所謂引領並不只是帶領他人，而是在前進的過程中持續尋找自己的方向。她也期許現場來賓重新看待年輕世代：「他們不只是我們要為其開路的新世代，他們本身就是值得我們跟隨的世代。」

#500Young #聚焦青年世代價值的領航獎項 #500Young2026 官網：https://udn.com/500young 主辦單位｜500 輯 共同主辦｜永豐金控 贊助品牌｜鞋全家福