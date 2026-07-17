第四屆 500Young／鄒駿昇：夠好的插畫不是附屬品，作品就可以發聲

長年關注青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》，與同樣專注青年未來的永豐金控，共同主辦的第四屆「500Young」頒獎典禮，7月17日於三創生活園區登場。

著重於發掘以1990年後青年為主角的領航獎項「500Young」，這群兼具創新思維與實踐勇氣的年輕新勢力，早已是台灣社會不可或缺的重中之重，更是推動時代轉型的重要引擎。本屆獎項分布插畫、藝術、服務、音樂、文學、演繹、永續、設計、餐飲、科技創新類共10個領域，並同步頒發永豐特別獎，最終由500輯決選同時具備傑出表現與未來潛力的10位青年得主，也請青年得主自主選出曾經影響他們的領路人，讓在築夢道路上啟蒙了他們的人同享榮耀。

藝術家鄒駿昇在出席500Young 2026頒獎典禮時，擔任了「插畫類」頒獎人。鄒駿昇表示，「想趁這個機會感謝《500輯》，做為國內少數願意一直提供插畫家機會的平台，讓插畫家可以被看見。」

因為鄒駿昇長期觀察到，「插畫經常給人一種附屬在文本、配角的感覺，也會讓我想到學生時期讀過的藝術史，在中世紀前，雕塑是服務宗教、政治的，但文藝復興後，出現了一位藝術家叫多那太羅（Donatello），他讓大家知道，當你的雕塑夠好時，就可以獨立出來，被放在廣場上。插畫也是一樣的，夠好的插畫，也可以獨立出來，成為有價值的東西，被歷史記住。」

此外他也分享當時在2022年台北國際書展30週年時，策劃「Visual Fanzine：台灣創作者交疊的圖像風景」特展，邀請了不同世代的插畫家參展，「當時高妍是現場唯一一個20幾歲的插畫家，但那時她就已經被村上春樹邀請繪製插圖了。因此我覺得她的狀態，就像我說的，當你夠好時，就不再只是一個附屬品，你不需要仰賴那些故事，你的作品本身就可以講話，可以被記住，因為作品本身就可以散發出獨特的魅力。」