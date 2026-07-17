第四屆500Young／插畫類青年得主高妍：持續創作 與大眾相遇

獲得「領路人」獎的城邦文化第三事業群總經理謝至平分享到，他想把這個獎回送給高妍，因為她就是自己最大的領路人。圖／500輯攝影團隊提供

長年關注青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》，與同樣專注青年未來的永豐金控，共同主辦的第四屆「500Young」頒獎典禮，7月17日於三創生活園區登場。

著重於發掘以1990年後青年為主角的領航獎項「500Young」，這群兼具創新思維與實踐勇氣的年輕新勢力，早已是台灣社會不可或缺的重中之重，更是推動時代轉型的重要引擎。本屆獎項分布插畫、藝術、服務、音樂、文學、演繹、永續、設計、餐飲、科技創新類共10個領域，並同步頒發永豐特別獎，最終由500輯決選同時具備傑出表現與未來潛力的10位青年得主，也請青年得主自主選出曾經影響他們的領路人，讓在築夢道路上啟蒙了他們的人同享榮耀。

今日500Young 2026頒獎典禮上，「插畫類」得主由藝術家鄒駿昇擔任頒獎人，分別頒給獲得「圖像說書人獎」的插畫家高妍，以及其領路人、城邦文化第三事業群總經理謝至平。

榮獲「圖像說書人獎」的插畫家高妍，因目前旅居日本、適逢連載截稿期未能親臨頒獎典禮現場，但事先準備好得獎VCR，影片中她表示，「我要特別感謝我的台灣版出版社，聯譜出版責任編輯謝至平，代表我參與這次頒獎典禮，並擔任領路人角色。」

從2019年大學畢業至今她已在出版產業工作七年了，她也分享道，「2020年開始，我也有了另一個新的身份，也就是成為一位漫畫家。截至目前已出版了超過六冊漫畫，這些作品也在台、日、韓、法、越南、義大利及西班牙等各國出版。能以紙本方式，將這些來自台灣的聲音、台灣的作品傳遞到那麼遙遠的地方，可能是那個二十出頭歲的我，想都沒想過的事。」在今年6月即將年滿30歲的她，也回望一路走來的軌跡，「之後我也會持續創作下去，期待在未來各種有趣的場域裡，在紙本、漫畫以及插畫的世界裡，能夠再次與各位相遇。」

榮獲「領路人」獎的城邦文化第三事業群總經理謝至平則在上台時則分享到，「回想幾年前認識高妍時，她在公館漫畫店Mangasick舉辦個展《房間日記》，那時她自費出版了同名作品，我一看到就覺得『哇！這個畫好漂亮』。」

後來他一路看著高妍從台灣走到日本、世界，包含被村上春樹看見，在日本出版了她的第一、二部作品《綠之歌》與《間隙》，後來謝至平也與她一起共事。「當時我們在公司趕稿趕到12點，直到送印的最後一刻還在改，都是很細微、可能讀者都不會發現的地方，但高妍就是這樣一個非常堅持細節的人。她曾經說過，『最難的不是改變，而是持續進步，並讓別人看不出改變』，我覺得她自己就是最好的證明。」同時，他也認為自己比較像是代表一路上給予高妍幫助、給她養分的所有創作者、前輩來領這個獎。同時，他也想把這個獎回送給高妍，「因為她就是自己最大的領路人。」

最後，謝至平也感性說道，「身為一個出版人，我覺得我們可以說想說的話、出版想出的書，畫自己想說的話。像高妍一樣走到她想去的地方，都要感謝台灣給的自由空間。如果有讀過高妍的漫畫作品，都知道台灣的民主跟自由在她的作品裡是一個非常重要的元素。希望大家都可以不要忘記自由的珍貴，也希望它不要在台灣消失。」