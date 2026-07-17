第四屆500Young／藝術類得主邵雅曼：讓藝術成為城市與世界對話的平台

長年關注青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》，與同樣專注青年未來的永豐金控，共同主辦的第四屆「500Young」頒獎典禮，7月17日於三創生活園區登場。

著重於發掘以1990年後青年為主角的領航獎項「500Young」，這群兼具創新思維與實踐勇氣的年輕新勢力，早已是台灣社會不可或缺的重中之重，更是推動時代轉型的重要引擎。本屆獎項分布插畫、藝術、服務、音樂、文學、演繹、永續、設計、餐飲、科技創新類共10個領域，並同步頒發永豐特別獎，最終由500輯決選同時具備傑出表現與未來潛力的10位青年得主，也請青年得主自主選出曾經影響他們的領路人，讓在築夢道路上啟蒙了他們的人同享榮耀。

第四屆 500Young 頒獎典禮上，「藝術類」得主金馬賓館當代美術館館長邵雅曼，從中亞聯大雙館長李玉玲手中接下獎項；她所的「領路人」是父親，御盟集團的創辦人邵永添。邵雅曼坦言，得知獲獎時相當訝異，因為前兩屆得主皆為藝術家與創作者。

談起自己與藝術的緣分，邵雅曼表示，從小便喜歡逛美術館，父母雖然全力支持，卻常將她留在展場，自己到一旁咖啡廳等待。當時的展覽帶給她許多能量，也讓她開始思考，為什麼不少人一聽到藝術，便覺得它與日常生活存在距離。

學生時期的邵雅曼曾希望成為藝術家，不斷創作，也與學長姐合租工作室。然而，前輩們告訴她，以藝術作為職業是一條艱難的道路。為了理解藝術與產業之間的關係，她決定前往英國求學。當地生活令她深受衝擊，她看見藝術不是少數人的專業，而是存在於美術館、音樂、對話及人際交流中的生活文化。

2016年返臺後，邵雅曼原本只打算從事視覺策劃，卻因父親投入金馬賓館修復計畫，意外走進這棟承載臺灣歷史記憶的建築。從毫不熟悉金馬賓館，到逐漸理解藝術與城市的關係，她體會到，當一個藝術場域希望與城市產生連結，首先必須成為讓市民感到「與有榮焉」的地方，人們才願意跨進門檻。

回顧近十年的經營歷程，邵雅曼引用父親的話，形容那是一段「像跟鬼一樣過日子」的艱難時光。然而，每當深夜看見藝術家的作品，她總能再次獲得能量。她也認為，藝術帶給人的感動，不應只依靠展場牆面的文字說明，而要透過完整的空間與觀看體驗被感受。因此，金馬賓館當代美術館也將進一步開放平台，邀請更多創作者與不同領域共同參與。

展望未來，她希望以臺灣多元文化交融的土地脈絡為基礎，建立以亞洲為中心的國際交流網絡，讓美術館成為高雄與世界對話的平台。她並分享，金馬賓館的英文名稱「ALIEN Art Centre」，一方面源自家族故鄉高雄阿蓮，另一方面也有「外星人」之意；在她眼中，每一位勇於原創、走向未知的人，都是某種「Alien」。

邵雅曼最後感謝父親教會她，在面對沒有路的道路時，仍要保持心理素質與生命韌性，「那就是藝術最源頭的能量，也會成為這片土地創造力的重要內核。」她也特別感謝李玉玲一路以來的提攜，並謙稱自己仍在藝術領域持續學習。

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