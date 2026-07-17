第四屆500Young／得主李宜軒：設計是苦行 好作品為世界帶來美好未來

長年關注青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》，與同樣專注青年未來的永豐金控，共同主辦的第四屆「500Young」頒獎典禮，7月17日於三創生活園區登場。

著重於發掘以1990年後青年為主角的領航獎項「500Young」，這群兼具創新思維與實踐勇氣的年輕新勢力，早已是台灣社會不可或缺的重中之重，更是推動時代轉型的重要引擎。本屆獎項分布插畫、藝術、服務、音樂、文學、演繹、永續、設計、餐飲、科技創新類共10個領域，並同步頒發永豐特別獎，最終由500輯決選同時具備傑出表現與未來潛力的10位青年得主，也請青年得主自主選出曾經影響他們的領路人，讓在築夢道路上啟蒙了他們的人同享榮耀。

500Young 2026頒獎典禮上，「設計」類得主是由國立陽明交通大學建築研究所教授龔書章，將「視覺煉金師」獎頒給StudioPros創辦人李宜軒，以及其領路人劉耕名。

李宜軒在設計領域展現了如「鍊金」般精湛的轉化能力，能將龐雜的資訊與概念，淬鍊成視覺張力極強的符號。作品風格俐落且充滿實驗性，在品牌識別與數位敘事上，賦予當代設計更多想像空間，展現新一代設計師在國際視野下的強大競爭力。

上台後她先謝謝頒獎人龔書章教授，並謝謝 500 輯以及所有評審。她感性地說今天能站在燈光之下，除了開心之外，更多的是感謝。她誠摯地先對於等等要上台的領路人劉耕名（Bito）表達感激。她提及兩人相識的過往，「當年我剛從交大應用藝術研究所畢業，和很多剛畢業的人一樣，對未來很徬徨，不知道自己要往哪裡走，也對自己的作品很懷疑，覺得自己沒有什麼天分。那時候很榮幸地進入了 Bito，Bito給了我很大的信任與空間，不然在那段時間我有很嚴重的冒牌者症候群，總覺得自己的作品被喜歡不是真實的，一直認為不是因為自己真的夠好，而是別人在鼓勵我、安慰我。」

她再次感謝當時Bito給她的鼓勵與提攜的工作經驗中，讓她開始理解真正好的設計是什麼樣子，還有要怎樣做出符合市場需求的設計，以及如何完成一個專案。這些都是重要的養分，也讓她得以建立了扎實的基礎，並有一個好的role model可以學習，才有勇氣繼續慢慢地在設計這條路上探索、堅持。

但她也提到在設計的過程中，會有很多自我懷疑的時刻，要能持續地把一個作品打磨到最好，也需要足夠的自信，這都是在Bito工作時觀察到他如何去把設計做到最好，對她來說是非常重要的啟發。她接著感謝台下交大應藝所的同學何庭安，何庭安同樣得到過500Young表揚。在兩人念研究所的時候，李宜軒有很多煎熬與猶疑的時刻，是何庭安讓她知道該往什麼方向前進。

再來她十分感性地謝謝坐在台下的先生。然後說出其實7月5日，也就是上週她才剛生完第二胎，台下發出驚呼緊接著再次為她對設計的全心付出給予掌聲。「懷孕這十個月對每位女性來說是很辛苦的過程，而我又是個工作狂，很感謝他一路支持我的工作，照顧家庭、照顧孩子，讓我能夠安心把每一件事情做好。」

她坦言，「對我來說，創作並不是一件輕鬆快樂的事情，它一直都不是一條鋪滿鮮花的道路，更像是一場苦行。每完成一件作品之前，都會經歷很多自我懷疑，擔心作品還不夠好、還可以更好，也會害怕大家不喜歡，或沒有達到自己期待的成果。看到別人的成就時，也常常會覺得自己是不是永遠都不夠好。過去，我常常用這樣的標準懲罰自己。後來，我慢慢學著接受自己的不完美，也開始調整自己的心態，才能一路堅持走到現在。」

她也提及自己知道這個世界變化得很快，AI 的進步也是很難控制的事情。所以接下來最重要的，就是把手上的每一個案子，不管大小，都認真做好。她相信，只要把每一件小事做好，作品自然會帶著我們走向下一個地方。那個地方現在或許還不知道在哪裡，但必然都會是帶我們走向更好的未來。結尾，她再次謝謝 500 輯與永豐金控對活動的支持，讓創作者有一個成果發表、被看見的平台，也希望所有創作者都能在這條充滿困難的道路上繼續創作。

而李宜軒的領路人——Bito工作室創辦人兼創意總監劉耕名原先人在日本，最終還是決定改機票趕來參加見證與領獎，他表示自己對「領路人」這三個字一直很有感。「領路，就是在黑暗中尋找方向，而我所從事的正好是光的產業，一直在做與光、影像和 RGB 有關的設計。我的設計歷程其實繞了不少路。一開始大學念的是昆蟲系，常常騎著機車進到漆黑的森林裡尋找昆蟲。後來到了紐約，開始投入設計工作，一待就是十年，也很幸運成為第一批投入 Motion Graphics 創作的人。當時前面沒有太多可以參考的路，所以只能自己打著燈，一路摸索，從電視廣告、電影片頭，到 Times Square 與 Super Bowl 的大型影像，都一路嘗試。」

2012 年，他決定回到台灣創立 Bito，剛開始只有一個人，後來慢慢變成一個團隊，而李宜軒就是加入 Bito 的第一批夥伴之一。他分享剛剛聽到李宜軒的感言，他內心很感動。他印象深刻，當時她住在新竹，每天通勤到台北上班，常常一個人在客運上打開電腦工作。他發自內心地攢美，「她一直都是那種願意在黑暗中持續尋找未知、探索可能性的人。」

他說Bito這個名字正是甲蟲。由於以前念昆蟲系，他一直很喜歡甲蟲。甲蟲會朝著黑暗中的微光一路飛行，不斷探索未知。他很喜歡這種精神，所以以甲蟲為公司命名。「探索從來不是一個人可以完成的，而是一群人一起努力，所以我們一直相信 Teamwork makes dream work，一群小甲蟲一起朝著光飛行，才能走得更遠。」

他記得，李宜軒進公司的第一個大型案子是金曲獎第28屆；到了今年，她已經擔任金曲獎第 37 屆的主視覺設計。能夠看到她一路的成長，他再次傳達熱切的感動。

他鼓勵所有創作者，在 AI 時代持續挖掘未知、探尋更多可能。他笑提，「以前我們總是不斷修改作品，檔名一路從 final、final final 到 final final final；現在 AI 可以快速生成各種影像，所謂的『垃圾影像』也充斥四周，但正因如此，我認為設計師反而變得更加重要。設計師真正的工作，是重新定義什麼是美，讓世界變成我們想像中更美好的樣子。這個『美』不只是外表，而是有意義、能感動人、能被記住的作品。也謝謝所有努力創作的設計師，持續用設計把台灣的各種可能與希望視覺化。」

劉耕名鼓勵所有創作者，在 AI 時代持續挖掘未知、探尋更多可能。設計師真正的工作，是重新定義什麼是美，讓世界變成我們想像中更美好的樣子。」｜圖／500輯攝影團隊提供

劉耕名記得，李宜軒進公司的第一個大型案子是金曲獎第 28 屆；到了今年，她已經擔任金曲獎第 37 屆的主視覺設計。能夠看到她一路的成長，他傳達深切的感動。｜圖／500輯攝影團隊提供