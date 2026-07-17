第四屆500Young／RE-THINK黃之揚：攀爬過程很辛苦但到達終點時很值得

永續類青年得主、「RE-THINK重新思考」共同創辦人黃之揚。圖／500輯攝影團隊提供

長年關心青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》，與同樣專注青年未來的永豐金控，今年共同主辦了第四屆「500Young」頒獎典禮，典禮已於今日7月17日（五）於三創生活園區舉辦。

著重於發掘以1990年後青年為主角的領航獎項「500Young」，因為兼具創新思維與實踐勇氣的年輕新勢力已是台灣社會不可或缺的重中之重，亦是推動時代轉型的重要引擎。2026獎項分為插畫、藝術、服務、音樂、文學、演繹、永續、設計、餐飲、科技創新等10個領域，並同步頒發永豐特別獎，最終由500輯決選同時具備傑出表現與未來潛力的10位青年得主，並請青年得主自主選出曾影響他們的領路人，讓築夢路的啟蒙者同享榮耀。

黃之揚首先感謝主辦單位，表示他所屬的「RE-THINK重新思考」一直致力於透過「設計思維（Design Thinking）」來改變大眾的行為與溝通方式，希望能引導民眾從認知環境問題到真正落實改變。黃之揚並分享曾經面對他人詢問為何要從事永續這份既麻煩又困難的工作，他則以電影中關於「登珠穆朗瑪峰」的橋段作比喻，當記者問登山家為何要冒著危險、耗費金錢去登山時，登山家的回答是：「因為我辦得到。」原來對他而言，永續之路就像登山，雖然辛苦，但站在高處看到的風景讓人覺得一切努力都是值得的。

同時黃之揚也特別感謝他的領路人王俊凱先生，「對我們後輩來說，看著前輩這些大山屹立在前方，雖然會覺得山好高，但爬上去後看到的風景確實不錯。雖然攀爬的過程很辛苦，但到達終點時會覺得很值得。」

永續類領路人王俊凱上台後則表示對獲獎感到非常驚訝，他認為社會上多數人都想成為英雄，但很少人願意做那種默默把事情解決、不期待留下歷史姓名的人，一如西漢的開國人物蕭何。

回想起與黃之揚的互動，王俊凱坦言他最初的角色其實是「拒絕者」。然而，黃之揚與眾不同之處在於不輕言放棄，當兩人第二次見面時，黃之揚已將討論內容轉化為具體的想法與做法，同時黃之揚隨後更獲得德國Good Design獎項，展現高度的專業與韌性，同時也讓王俊凱笑稱，「那種專業程度甚至讓我一度以為得獎是件很容易的事。」

王俊凱並表示，很感謝主辦單位設置了「領路人」這個部分，「我不敢自稱是領路人，因為起初我是一心想拒絕他的。但我後來才體會到，原來古代（張良與圯上老人）的故事可能是真的（指透過考驗來傳承）。最後謝謝永豐，謝謝金設計（金點設計獎）提供這樣的過程，如果這段歷史真的能留下一部分給『蕭何』的人，我深感榮幸。謝謝大家。」