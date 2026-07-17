第四屆500Young／文學類得主温若喬與領路人呂美親：盼台語的美被看見

温若喬希望透過台語創作，讓大家看見台語的美。圖／500輯攝影團隊提供

長年關注青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》，與同樣專注青年未來的永豐金控，共同主辦的第四屆「500Young」頒獎典禮，7月17日於三創生活園區登場。

著重於發掘以1990年後青年為主角的領航獎項「500Young」，這群兼具創新思維與實踐勇氣的年輕新勢力，早已是台灣社會不可或缺的重中之重，更是推動時代轉型的重要引擎。本屆獎項分布插畫、藝術、服務、音樂、文學、演繹、永續、設計、餐飲、科技創新類共10個領域，並同步頒發永豐特別獎，最終由500輯決選同時具備傑出表現與未來潛力的10位青年得主，也請青年得主自主選出曾經影響他們的領路人，讓在築夢道路上啟蒙了他們的人同享榮耀。

文學類母語新墨客得主温若喬長期深耕文字土壤，展現對台語創作的深情與執著，今年詩集《日花閃爍》以100個美麗的台語詞彙創作成詩；透過社群傳播，詩集上市2天就緊急加印，她的文字引領年輕世代重新發現語言的靈魂。

温若喬以台語致詞指出，《日花閃爍》是她的第一本作品、第一次寫詩，作為一位新人作家，台語能被大獎項看到是一件很不簡單的事。其實她國中才開始學台語，才發現台文如此之美好，如「腹肚枵」（肚子餓），和她原先想的語言如此之不同，之後慢慢學習到如今能運用台語。

温若喬說，阿嬤用台語教大孩子後，卻無法用這個語言和孩子、孫子談心，「她在自己的土地上變成外國人這件事是很悲傷的。台語在我們這個世界要消失了，所以我希望用創作來改變這個命運，讓大家注意到台語是可以很美的。」

在台語創作的過程中，也遇到很多爬疑，但《日花閃爍》是台語文學史上第一本進入各大書籍暢銷排行榜的台語詩集，這代表著台語發展至今有愈來愈多機會，温若喬很感謝很多前輩，包括領路人呂美親，才能讓更多人看到台語的美。

領路人獎得主是臺灣師範大學臺灣語文學系教授呂美親。她投入台語文研究20多年，翻譯、主編多本台文著作，也創作詩集、和朋友組成樂團推廣台灣文學。

呂美親致詞時說，台語文學在20年前體制化，彼時研究台語文學的並不多，當時也是覺得孤單，但一直有很多領路人，很多台語思想前輩一直在堅持，沒有因各種質疑而放棄，才能走到現在有温若喬這樣的年輕作家，這是讓人開心的事。

呂美親謙說自己不是領路人，前面也有很多領路人，自己是跟著走到這裡，而温若喬也剛好在這條路上一起走。呂美親最後呼籲大家一起把母語找回來，把母語變成文化資本、經濟資本，在未來的世界繼續傳承下去，是日花大大閃爍。

文學類領路人獎得主呂美親感謝前輩領路，也慶幸有温若喬這年輕作家繼續同行。圖／500Young攝影團隊提供